Головна Індустрії Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:20
Франція починає виробництво ядерних реакторів для бойового авіаносця — деталі
Авіаносець на воді. Фото ілюстративне: Unsplash

Франція запускає виробництво ядерних турбін для авіаносця нового покоління. Планується, що будівництво корабля розпочнеться у 2031 році.

Про це повідомило французьке видання Opex360.

Читайте також:

Очікується, що документ на запуск будівництва авіаносця нового покоління має бути підписаний до кінця цього року, щоб будівництво корабля могло розпочатися в Сен-Назері у 2031 році під керівництвом спільного підприємства MO Porte-avion, створеного Naval Group та Chantiers de l'Atlantique.

Зазначається, що хоча політичний — а отже, і бюджетний — контекст є невизначеним, колишній міністр оборони Себастьян Лекорню, категорично виключив будь-яку затримку цієї великої програми для ВМС Франції під час слухань у Сенаті минулого червня.

"Опанування ядерного двигуна від А до Я — це не масовий вид спорту. Ми багато говорили про втрату ноу-хау в цивільній ядерній енергетиці, але ми ніколи не втрачали нічого у військовій ядерній енергетиці, чи то в чистому стримуванні, чи то в рушійній. Але ми не повинні обманювати себе: чотири реактори для чотирьох атомних підводних човнів з балістичними ракетами, шість реакторів для шести ударних атомних підводних човнів, це дуже точно. І дві ядерні котельні для Північно-Західної Англії, це, власне, саме те, що потрібно для підтримки цієї майстерності", — заявляв він.

У виданні додали, що попри те, що угоду про позбавлення від відповідальності ще не підписано, деякі компоненти корабля PA NG, зокрема ті, що пов'язані з його ядерною рушійною установкою, вже замовлені Французьким агентством озброєнь (DGA). Ці компоненти повинні бути доступні з самого початку будівництва корабля. Однак через їхню складність їх довелося негайно запустити у виробництво, щоб вкластися в запланований графік.

Які характеристики матиме новий авіаносець

За даними джерела, PA NG матиме довжину 310 метрів, а максимальна ширина на польотній палубі — 85 метрів. Його повна водотоннажність становитиме 78 000 тонн. Оснащений електромагнітними катапультами, він зможе одночасно запускати та евакуювати літаки, чого немає в авіаносці "Шарль де Голль".

Його два атомні котли K22 дозволять йому рухатися зі швидкістю 27 вузлів. Вступ авіаносця на службу заплановано на 2038 рік.

Раніше ми писали, що Індія успішно випробувала свою балістичну ракету середньої дальності Agni-Prime, здатну нести ядерну зброю. Запуск відбувався з мобільної пускової установки на залізничному базуванні. 

Також ми розповідали, що Україна створила гігантський робот-дрон.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
