Франція починає виробництво ядерних реакторів для бойового авіаносця — деталі

Франція запускає виробництво ядерних турбін для авіаносця нового покоління. Планується, що будівництво корабля розпочнеться у 2031 році.

Про це повідомило французьке видання Opex360.

Очікується, що документ на запуск будівництва авіаносця нового покоління має бути підписаний до кінця цього року, щоб будівництво корабля могло розпочатися в Сен-Назері у 2031 році під керівництвом спільного підприємства MO Porte-avion, створеного Naval Group та Chantiers de l'Atlantique.

Зазначається, що хоча політичний — а отже, і бюджетний — контекст є невизначеним, колишній міністр оборони Себастьян Лекорню, категорично виключив будь-яку затримку цієї великої програми для ВМС Франції під час слухань у Сенаті минулого червня.

"Опанування ядерного двигуна від А до Я — це не масовий вид спорту. Ми багато говорили про втрату ноу-хау в цивільній ядерній енергетиці, але ми ніколи не втрачали нічого у військовій ядерній енергетиці, чи то в чистому стримуванні, чи то в рушійній. Але ми не повинні обманювати себе: чотири реактори для чотирьох атомних підводних човнів з балістичними ракетами, шість реакторів для шести ударних атомних підводних човнів, це дуже точно. І дві ядерні котельні для Північно-Західної Англії, це, власне, саме те, що потрібно для підтримки цієї майстерності", — заявляв він.

У виданні додали, що попри те, що угоду про позбавлення від відповідальності ще не підписано, деякі компоненти корабля PA NG, зокрема ті, що пов'язані з його ядерною рушійною установкою, вже замовлені Французьким агентством озброєнь (DGA). Ці компоненти повинні бути доступні з самого початку будівництва корабля. Однак через їхню складність їх довелося негайно запустити у виробництво, щоб вкластися в запланований графік.

Які характеристики матиме новий авіаносець

За даними джерела, PA NG матиме довжину 310 метрів, а максимальна ширина на польотній палубі — 85 метрів. Його повна водотоннажність становитиме 78 000 тонн. Оснащений електромагнітними катапультами, він зможе одночасно запускати та евакуювати літаки, чого немає в авіаносці "Шарль де Голль".

Його два атомні котли K22 дозволять йому рухатися зі швидкістю 27 вузлів. Вступ авіаносця на службу заплановано на 2038 рік.

