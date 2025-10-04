Відео
США розробляють нову ракету — на що здатна "Зла черепаха"

США розробляють нову ракету — на що здатна "Зла черепаха"

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:20
Ракета “Зла черепаха” — у США розробляють нову гіперзвукову зброю
Модель ракети "Зла черепаха". Фото: The War Zone

Повітряні сили США працюють над перетворенням повітряної мішені, призначеної для імітації балістичних загроз, та ракетного двигуна на рідкому паливі в нову, дешевшу гіперзвукову ракету під назвою Angry Tortoise (Зла черепаха). Перший випробувальний запуск експериментальної конструкції очікується до кінця року. 

Про це повідомило видання The War Zone.

Читайте також:

Зазначається, що проєкт відображає наростальний інтерес американських військових до пошуку нових шляхів створення гіперзвукової зброї та її доступних можливостей після років наполегливої ​​боротьби в цій галузі.
Модель ракети "Зла черепаха" була представлена на конференції Асоціації повітряних і космічних сил з питань повітря, космосу та кібербезпеки 2025 року. 

Аерокосмічна фірма Ursa Major підтвердила виданню, що контракт, який вона отримала від Дослідницької лабораторії ВПС (AFRL) у травні, вартістю близько 28,6 мільйона доларів, стосується саме цієї ініціативи. На той час не розголошувалися ні назва проєкту, ні його конкретна мета, хоча очікуваний кінцевий результат був описаний як "демонстратор тактичного польоту".

В чому унікальність "Злої черепахи"

Ключовим елементом поточної конструкції Angry Tortoise є ракетний двигун Draper класу тяги 4000 фунтів, що працює на перекисі водню та гасі із замкнутим циклом. 

Попри те, що Draper працює на рідкому паливі, його можна зберігати протягом тривалого часу при кімнатній температурі. Найпоширеніші рідкі ракетні палива є леткими та корозійними, що обмежує час перебування ракетних двигунів, які їх використовують, у готовому до запуску стані. Це також зазвичай робить їх більш небезпечними у використанні після заправки.

Це давно робить більш стабільні твердопаливні ракетні двигуни привабливими для військового застосування, особливо коли йдеться про тактичну зброю, всупереч перевагам в експлуатаційних характеристиках, які пропонують рідкопаливні двигуни.

Очікується, що ракета зможе досягати швидкості приблизно до 4 або 5 Махів, причому 5 Махів зазвичай вважається межею між високою надзвуковою та гіперзвуковою швидкістю. 

Раніше ми писали, що Франція запускає виробництво ядерних турбін для авіаносця нового покоління. Планується, що будівництво корабля розпочнеться у 2031 році.

Також ми розповідали, що Північна Корея випробувала новий ракетний двигун для міжконтинентальної балістичної ракети.

США зброя ракета далекобійна зброя розробка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
