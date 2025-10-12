Найруйнівніші ракети у світі — які країни володіють цією зброєю

Запуск ракети. Фото ілюстративне: Freepik

У світі триває постійна боротьба за технологічну та військову перевагу. Держави змагаються не лише у розвитку економіки чи космосу, а й у створенні ракет, здатних змінити хід будь-якої війни. Сьогодні гіперзвукові, міжконтинентальні та ядерні ракети — це символ сили, страху й стримування водночас.

Про десять найсмертоносніших ракет на планеті та країни, які володіють такою зброєю, розповіло видання Interesting Engineering.

РС-28 Сармат (Сатана II)

Розробляє та має на озброєнні Росія. Дальність польоту — до 11 185 миль (18 000 км). Це надважка міжконтинентальна балістична ракета на рідкому паливі з роздільною частиною голови, розроблена для заміни Р-36М "Воєвода".

РС-28 може нести приблизно 10 тонн корисного навантаження, чого достатньо для приблизно десяти важких або до п'ятнадцяти легших боєголовок РГЧ (роздільні головні частини балістичних ракет з блоками індивідуального наведення), і має короткий етап розгону, що зменшує вікно, протягом якого супутники інфрачервоного відстеження можуть його виявити.

Москва також рекламувала систему фракційного орбітального бомбардування (FOBS), яка дозволяє розміщувати боєголовки на низьких навколоземних орбітальних траєкторіях до цілей, що ускладнює раннє виявлення та перехоплення.

Dongfeng-41 (DF-41)

Найсучасніша міжконтинентальна балістична ракета Китаю, вперше представлена ​​​​публіці у 2015 році.

З дальністю польоту понад 12 000 кілометрів вона входить до числа найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет у світі та може нести до десяти незалежно націлюваних ядерних боєголовок.

Запускається з мобільних пускових установок, що ускладнює виявлення та ураження DF-41 під час конфлікту.

LGM-35 Sentinel

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) наступного покоління Сполучених Штатів, яка розробляється для заміни застарілої LGM-30G Minuteman III.

Має дільність польоту близько 8 000 миль (13 000 км), корисне навантаження — до трьох десантних машин Mk 12A або одна Mk 21 з допоміжними засобами проникнення.

Розроблена для більшої точності, гнучкості та стійкості, Sentinel слугуватиме наземним елементом ядерної тріади США під егідою Глобального ударного командування ВПС.

Очікується, що завдяки модернізованим системам рушійної системи, наведення та командування, він підвищить живучість проти загроз, що постійно змінюються. Sentinel, яку планується ввести в експлуатацію в середині 2030-х років, є важливим кроком до підтримки надійного ядерного стримування аж до 21 століття.

Trident II D5

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) підводного запуску, що використовується Сполученими Штатами та Великою Британією.

Розгорнута на підводних човнах класу "Огайо", вона може доставляти кілька ядерних боєголовок до цілей на відстані до 12 000 кілометрів. Ракета, що перебуває на озброєнні з 1990 року, пройшла численні модернізації для підвищення її дальності, точності та надійності.

Вважається однією з найточніших і найнадійніших стратегічних зброї, коли-небудь створених, Trident II залишається наріжним каменем сил ядерного стримування США та Великої Британії, що експлуатуються Програмами стратегічних систем ВМС США та Королівським флотом.

РС-24 Ярс

Російська міжконтинентальна балістична ракета (МБР), яка була представлена у 2010 році як наступниця ракети "Тополь-М".

Розроблена як для шахтних, так і для мобільних пускових платформ, вона може нести до 10 боєголовок, кожна потужністю 150-300 кілотонн, та має дальність польоту близько 11 000 кілометрів.

Є критично важливим стовпом стратегії ядерного стримування РФ та експлуатується російськими ракетними військами стратегічного призначення.

М51

Французька балістична ракета підводного базування (БРПЛ) та ключовий елемент її ядерного стримування, Force de frappe.

Ця твердопаливна триступенева ракета, що перебуває на службі з 2010 року, важить понад 50 метричних тонн і має довжину 12 метрів. Кожен французький підводний човен несе 16 ракет M51, здатних доставляти ядерні вантажі на міжконтинентальні відстані.

Поточний варіант M51.2 незабаром буде замінений модернізованим M51.3, який вже успішно завершив кваліфікаційні випробування.

Запущена з підводних човнів, ракета M51 може досягати висоти понад 2 000 кілометрів і повертатися в атмосферу зі швидкістю до 20 Махів, що відображає зосередженість Франції на точності, надійності та постійній готовності у підтримці своєї ядерної сили стримування з 290 боєголовок.

R-29RMU2.1 Лейнер

Російська триступенева балістична ракета підводного типу з масою кидання 2 800 кг. Вона досягає дальності близько 8 300 км з повним завантаженням і до 12 000 км зі зменшеним корисним навантаженням.

Здатна нести до дванадцяти боєголовок малої потужності (100–300 кт), ракета "Лейнер" підтримує змішане вантаження та передові контрзаходи — великі пастки та налаштовувані комбінації боєголовок/пасток — тоді як її боєголовки, що повертаються в атмосферу, виконують маневрування в польоті та перенацілювання для ураження ракети.

LGM-30G Minuteman III

Керована міжконтинентальна балістична ракета (МБР) шахтного запуску, яка є основною частиною Глобального ударного командування ВПС США.

Розроблені для швидкого реагування та живучості, ракети Minuteman розміщені в укріплених шахтах та підключені до підземних центрів управління запусками, якими керують двоофіцерські екіпажі, що перебувають у постійній бойовій готовності.

Безпечні резервні системи зв'язку забезпечують миттєве виконання президентських команд, тоді як літаки керування запуском E-6B можуть взяти на себе управління у разі втрати наземного зв'язку, гарантуючи безперебійне стримування.

JL-2

Китайська триступенева балістична ракета міжконтинентальної дальності, що базується з підводних човнів, розроблена на базі міжконтинентальної балістичної ракети DF-31. Вона має дальність польоту 8 000–9 000 км і може нести як одну мегатонну боєголовку, так і від трьох до восьми менших боєголовок з відокремлювальними частинами.

Оснащена інерціальним та GPS-наведенням, JL-2 також може використовувати приманки та засоби проникнення. Вона розгортається на підводних човнах типу 094 (класу Jin), кожна з яких несе до 12 ракет.

Agni V

Найсучасніша індійська ракета класу "земля-земля" серії Agni, що оснащена передовими технологіями навігації, наведення, конструкції бойової частини та рушійної установки.

Дальність польоту — понад 4 350 миль (7 000 км), корисне навантаження — 1 000 кг.

Це триступенева міжконтинентальна балістична ракета (МБР) з винятковою точністю завдяки бортовій системі кругової ймовірної помилки (КІП), яка підвищує ефективність удару та дозволяє використовувати ядерні боєголовки меншої потужності, зберігаючи при цьому високу летальність.

Агні V значно розширює ударний потенціал Індії, охоплюючи весь Пакистан та північні регіони Китаю, і являє собою важливий крок у програмі стратегічного стримування країни.

