Самые разрушительные ракеты в мире — какие страны владеют этим оружием

В мире продолжается постоянная борьба за технологическое и военное превосходство. Государства соревнуются не только в развитии экономики или космоса, но и в создании ракет, способных изменить ход любой войны. Сегодня гиперзвуковые, межконтинентальные и ядерные ракеты — это символ силы, страха и сдерживания одновременно.

О десяти самых смертоносных ракетах на планете и странах, которые владеют таким оружием, рассказало издание Interesting Engineering.

РС-28 Сармат (Сатана II)

Разрабатывает и имеет на вооружении Россия. Дальность полета — до 11 185 миль (18 000 км). Это сверхтяжелая межконтинентальная баллистическая ракета на жидком топливе с раздельной частью головы, разработанная для замены Р-36М "Воевода".

РС-28 может нести примерно 10 тонн полезной нагрузки, чего достаточно для примерно десяти тяжелых или до пятнадцати более легких боеголовок РГЧ (раздельные головные части баллистических ракет с блоками индивидуального наведения), и имеет короткий этап разгона, что уменьшает окно, в течение которого спутники инфракрасного отслеживания могут его обнаружить.

Москва также рекламировала систему фракционной орбитальной бомбардировки (FOBS), которая позволяет размещать боеголовки на низких околоземных орбитальных траекториях до целей, что затрудняет раннее обнаружение и перехват.

Dongfeng-41 (DF-41)

Самая современная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, впервые представленная публике в 2015 году.

С дальностью полета более 12 000 километров она входит в число самых мощных межконтинентальных баллистических ракет в мире и может нести до десяти независимо нацеливаемых ядерных боеголовок.

Запускается с мобильных пусковых установок, что затрудняет обнаружение и поражение DF-41 во время конфликта.

LGM-35 Sentinel

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) следующего поколения Соединенных Штатов, которая разрабатывается для замены устаревшей LGM-30G Minuteman III.

Имеет дальность полета около 8 000 миль (13 000 км), полезная нагрузка — до трех десантных машин Mk 12A или одна Mk 21 со вспомогательными средствами проникновения.

Разработанная для большей точности, гибкости и устойчивости, Sentinel будет служить наземным элементом ядерной триады США под эгидой Глобального ударного командования ВВС.

Ожидается, что благодаря модернизированным системам двигательной системы, наведения и командования, он повысит живучесть против постоянно меняющихся угроз. Sentinel, которую планируется ввести в эксплуатацию в середине 2030-х годов, является важным шагом к поддержанию надежного ядерного сдерживания вплоть до 21 века.

Trident II D5

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подводного запуска, используемая Соединенными Штатами и Великобританией.

Развернутая на подводных лодках класса "Огайо", она может доставлять несколько ядерных боеголовок к целям на расстоянии до 12 000 километров. Ракета, состоящая на вооружении с 1990 года, прошла многочисленные модернизации для повышения ее дальности, точности и надежности.

Считается одним из самых точных и надежных стратегических оружий, когда-либо созданных, Trident II остается краеугольным камнем сил ядерного сдерживания США и Великобритании, эксплуатируемых Программами стратегических систем ВМС США и Королевским флотом.

РС-24 Ярс

Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая была представлена в 2010 году как преемница ракеты "Тополь-М".

Разработанная как для шахтных, так и для мобильных пусковых платформ, она может нести до 10 боеголовок, каждая мощностью 150-300 килотонн, и имеет дальность полета около 11 000 километров.

Является критически важным столпом стратегии ядерного сдерживания РФ и эксплуатируется российскими ракетными войсками стратегического назначения.

М51

Французская баллистическая ракета подводного базирования (БРПЛ) и ключевой элемент ее ядерного сдерживания, Force de frappe.

Эта твердотопливная трехступенчатая ракета, находящаяся на службе с 2010 года, весит более 50 метрических тонн и имеет длину 12 метров. Каждая французская подводная лодка несет 16 ракет M51, способных доставлять ядерные грузы на межконтинентальные расстояния.

Текущий вариант M51.2 вскоре будет заменен модернизированным M51.3, который уже успешно завершил квалификационные испытания.

Запущенная с подводных лодок, ракета M51 может достигать высоты более 2 000 километров и возвращаться в атмосферу со скоростью до 20 Махов, что отражает сосредоточенность Франции на точности, надежности и постоянной готовности в поддержании своей ядерной силы сдерживания из 290 боеголовок.

R-29RMU2.1 Лейнер

Российская трехступенчатая баллистическая ракета подводного типа с массой броска 2 800 кг. Она достигает дальности около 8 300 км с полной загрузкой и до 12 000 км с уменьшенной полезной нагрузкой.

Способная нести до двенадцати боеголовок малой мощности (100-300 кт), ракета "Лейнер" поддерживает смешанную нагрузку и передовые контрмеры — большие ловушки и настраиваемые комбинации боеголовок/ловушек — тогда как ее боеголовки, возвращающиеся в атмосферу, выполняют маневрирование в полете и перенацеливание для поражения ракеты.

LGM-30G Minuteman III

Управляемая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного запуска, которая является основной частью Глобального ударного командования ВВС США.

Разработанные для быстрого реагирования и живучести, ракеты Minuteman размещены в укрепленных шахтах и подключены к подземным центрам управления запусками, которыми управляют двухофицерские экипажи, находящиеся в постоянной боевой готовности.

Безопасные резервные системы связи обеспечивают мгновенное выполнение президентских команд, тогда как самолеты управления запуском E-6B могут взять на себя управление в случае потери наземной связи, гарантируя бесперебойное сдерживание.

JL-2

Китайская трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, базирующаяся с подводных лодок, разработанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Она имеет дальность полета 8 000-9 000 км и может нести как одну мегатонную боеголовку, так и от трех до восьми меньших боеголовок с отделительными частями.

Оснащенная инерциальным и GPS-наведением, JL-2 также может использовать приманки и средства проникновения. Она развертывается на подводных лодках типа 094 (класса Jin), каждая из которых несет до 12 ракет.

Agni V

Самая современная индийская ракета класса "земля-земля" серии Agni, оснащенная передовыми технологиями навигации, наведения, конструкции боевой части и двигательной установки.

Дальность полета — более 4 350 миль (7 000 км), полезная нагрузка — 1 000 кг.

Это трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с исключительной точностью благодаря бортовой системе круговой вероятной ошибки (КИП), которая повышает эффективность удара и позволяет использовать ядерные боеголовки меньшей мощности, сохраняя при этом высокую летальность.

Агни V значительно расширяет ударный потенциал Индии, охватывая весь Пакистан и северные регионы Китая, и представляет собой важный шаг в программе стратегического сдерживания страны.

