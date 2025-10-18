Видео
Видео

Главная Индустрии Новая морская ПВО — Германия испытала уникальную ракету

Новая морская ПВО — Германия испытала уникальную ракету

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 17:25
обновлено: 16:37
Германия испытала новую ракету, которая превращает корабли в воздушные щиты — детали
Морской демонстратор системы ПВО IRIS-T SLM. Фото: NextGen PHDefense, Facebook

Германия сделала важный шаг в развитии морской обороны. Во время гигантских стрельб MFE 2025 впервые успешно испытали морской вариант ракеты IRIS-T SLM — модульную систему средней дальности, которая позволяет превратить корабль в подвижный воздушный щит.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Как прошли испытания

Тест проходил с палубы фрегата Baden-Württemberg (тип F125) и, по сообщениям производителя, подтвердил готовность решения к серийному внедрению.

В ходе Maritime Firing Exercise 2025 компания Diehl Defence запустила "морскую" версию IRIS-T SLM с палубного автономного модуля, установленного на C-деке фрегата. Это — первый в истории запуск ракеты семейства IRIS-T прямо с корабля в рамках такого демонстратора.

"Система SLM IRIS-T, которая уже продемонстрировала свою боевую эффективность в Украине, продемонстрировала свои хорошо известные качества также в открытом море и выполнила все испытательные и испытательные задачи, установленные для MFE 2025", — заявили в компании Diehl Defence.

Отмечается, что успешное испытание знаменует собой первый запуск морского варианта ракеты семейства IRIS-T в море, что прокладывает путь для серийного внедрения по всему флоту.

Почему это важно для флота

F125 — современные фрегаты большого водоизмещения, но у них долгое время существовал пробел в зоне самообороны: основную защиту обеспечивают короткометровые комплексы RAM.

Новая морская конфигурация IRIS-T SLM должна увеличить зону поражения с 9 км (RAM) до 40 км, поднимая высоту перехвата до около 20 км — то есть обеспечит совершенно другой уровень защиты от ракет и беспилотников.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
