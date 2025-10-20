В США разработали автономный морской перехватчик из полиэтилена — на что он способен

Беспилотный надводный аппарат VENOM. Фото: Scientific Systems

Американская компания Scientific Systems из штата Массачусетс, известная своими разработками в сфере автономных систем для оборонной отрасли, представила новый малый беспилотный надводный аппарат под названием VENOM. Разработка создана в ответ на запрос ВМС США относительно современных перехватчиков sUSV для действий в прибрежных и открытых водах.

На что способен новый беспилотный надводный аппарат

9-метровый VENOM имеет корпус из полиэтилена высокой плотности (HDPE), устойчивый к коррозии и повреждениям.

Мощный дизельный двигатель на 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость более 35 узлов и преодолевать более 500 морских миль на скорости 24 узла даже при умеренных волнах.

Аппарат способен находиться в зоне патрулирования до 130 часов, превышая основные требования ВМС США.

В своем заявлении руководство Scientific Systems отметило, что VENOM способен:

автономно передвигаться и преодолевать сложные водные пространства;

избегать статических и движущихся препятствий;

временно находиться в определенном районе во время мониторинга морских угроз;

быстро перехватывать маневровые суда, которые не сотрудничают с ВМС.

Платформа разработана для выполнения задач, начиная от защиты сил и заканчивая постоянной разведкой, наблюдением и рекогносцировкой (ISR), обеспечением логистики в сложных условиях и морского патрулирования.

"Для компании Scientific Systems было честью сотрудничать с партнерами для успешного испытания и квалификации нашего готового к производству, недорогого, автономного перехватчика VENOM, который может преодолевать сотни миль через спорные водные пространства", — сказал Кунал Мехра, генеральный директор Scientific Systems.

Какие задачи сможет выполнять VENOM

В компании Scientific Systems отметили, что VENOM создан для поддержки масштабных беспилотных операций. Его программно-ориентированная конструкция позволяет сотрудничество на уровне миссии между несколькими автономными судами, что соответствует будущему видению ВМС относительно распределенных морских операций.

Как отметили в компании-производителе, "архитектура VENOM обеспечивает совместное поведение между флотами автономных судов, предоставляя экономически эффективное и масштабируемое решение для меняющихся оперативных потребностей ВМС".

VENOM эффективно продемонстрировал свои мореходные характеристики и автономность во время ходовых испытаний и теперь доступен для закупки Пентагоном и другими государственными учреждениями. В Scientific Systems добавили, что благодаря обеспечению производственной готовности они готовы быстро масштабировать поставки, чтобы удовлетворить ожидаемые требования Министерства обороны.

