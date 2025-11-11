Індонезія випробувала автономний підводний човен KSOT з торпедою Piranha — деталі (фото)

Човен KSOT. Фото: PT PAL

В Індонезії відбувся історичний момент — вперше автономний підводний човен KSOT (Kapal Selam Otomatis Tanpa Awak) випробував бойову торпеду. Під час тесту, який відбувся біля Сурабаї, човен запустив 324-міліметрову легку торпеду Piranha, розроблену компанією PT PAL Indonesia.

Це випробування стало символом нового етапу у розвитку національної оборонної промисловості, пише видання Interesting Engineering.

Реклама

Читайте також:

Міністр оборони Індонезії С’яфрі Сджамсуддін особисто керував тестом, а президент Прабово Субіанто спостерігав за процесом дистанційно з Джакарти.

"KSOT продемонстрував надзвичайну точність і стабільність у виконанні місії", — наголосили у PT PAL Indonesia.

Технічні характеристики підводного човна KSOT

Безпілотний човен обладнаний сучасними сонарними системами, високоточною системою наведення торпед та малопомітною технологією, що робить його практично невидимим під водою.

Його довжина становить 15 метрів, ширина — 2,2 м, осадка — 1,85 м. KSOT здатен занурюватися на глибину до 350 метрів і розвивати швидкість до 20 вузлів. Під час демонстрації човен виконав занурення та точний запуск торпеди, залишаючись частково під поверхнею.

Човен KSOT перед випробуванням. Фото: PT PAL

Торпеда Piranha і точність удару

Торпеду Piranha завантажили у правий бортовий пусковий апарат за допомогою мобільного крана ВМС Індонезії. Після відходу від причалу автономний човен вирушив у відкрите море, де відбувся точний запуск.

"Це доказ того, що наша оборонна промисловість може створювати реальні технології світового рівня", — підкреслили у PT PAL.

KSOT випустив торпеду. Фото: PT PAL

Розвиток морської оборони Індонезії

Індонезійський флот планує отримати до 30 автономних човнів KSOT до 2026 року, що суттєво підсилить обороноздатність країни. Такі човни здатні виконувати розвідувальні місії, патрулювання та точкові удари без ризику для екіпажу.

Компанія PT PAL Indonesia, найбільший виробник морської техніки країни, має значний досвід у проєктуванні, будівництві та ремонті військових суден. Тепер вона стає рушійною силою у розвитку автономних бойових систем, які можуть змінити баланс сил у Південно-Східній Азії.

Що означає успіх KSOT для світу

Експерти вважають, що KSOT — це новий крок у напрямку автономної морської війни. Завдяки таким розробкам держави зможуть діяти точніше, швидше та з меншими втратами.

Індонезія демонструє приклад того, як національна індустрія може досягати технологічного прориву без залучення іноземних партнерів.

"PT PAL безперервно впроваджує інновації, підтверджуючи прогрес вітчизняної промисловості", — заявили в компанії.

Перспективи майбутніх випробувань

Військові вже готують наступні етапи випробувань KSOT, щоб перевірити його ефективність у глибоководних умовах і в бойових сценаріях.

Міністр Сджамсуддін зазначив, що оцінювання триватиме, і кожне вдосконалення наближатиме Індонезію до повної автономії у підводній обороні.

Як повідомлялось, Китай значно прискорив розробку винищувачів шостого покоління, що становить серйозний виклик домінуванню США в повітрі. Проекти демонструють надзвичайно швидкий темп: нові прототипи піднялися в небо лише через десять місяців після першої публічної демонстрації.

Також ми розповідали, що Північна Корея оголосила про успішне випробування своєї нової гіперзвукової системи озброєння, стверджуючи, що це частина програми зі зміцнення оборонного потенціалу та стратегічного стримування. Сполучені Штати засудили ці дії, закликавши Пхеньян припинити кроки, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН.