Китай створив новий бойовий літак — на що здатен та чим унікальний винищувач

Китайський винищувач J-36. Фото: Asia Times

Китай демонструє помітне прискорення у створенні винищувачів шостого покоління — проєкт, який перетворюється на реальний виклик американській перевазі в небі. Лише за десять місяців після першої публічної демонстрації нові прототипи піднялися в повітря, засвідчивши надзвичайно швидкий темп розробки.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

На фото, що з’явилися в китайських соціальних мережах, зафіксовано найновіший бойовий літак від Chengdu Aircraft Corporation, імовірно відомий під неофіційною назвою J-36.

Аналітики зазначають, що цей другий прототип включає помітні оновлення, зокрема кутові вихлопні сопла, які замінюють утоплені версії, що спостерігалися на попередній моделі, що підкреслює прагнення Китаю скоротити розрив із можливостями повітряного бою США.

Чим унікальний новий китайський винищувач

Експерти кажуть, що новітні прототипи винищувачів шостого покоління Китаю містять конструктивні зміни, спрямовані на покращення стійкості, маневровості та малопомітності. Згідно з повідомленням The War Zone, кутові вихлопні сопла літака можуть допомогти розв'язати проблеми з керуванням на певних етапах польоту.

Безхвості конструкції за своєю суттю нестабільні, а керування вектором тяги може максимізувати продуктивність у всіх режимах польоту, включаючи великі висоти, зазначається у звіті.

У новому прототипі J-36 застосовано тримоторну схему з одним верхнім і двома нижніми повітрозабірниками, які тепер виконані за принципом безвідвідних надзвукових повітрозабірників — для зменшення радіолокаційної помітності. Також зафіксовано зміну шасі: колеса розміщені поруч, а не послідовно, як раніше.

Звіти вказують на те, що винищувач може являти собою альтернативну конфігурацію, а не пряму еволюцію попереднього прототипу, хоча наразі цей сценарій видається менш імовірним.

Оновлений літак, побудований у Ченду, був помічений приблизно через місяць після того, як помітні модифікації були виявлені на іншому безхвостому китайському винищувачі шостого покоління, J-50, розробленому Shenyang Aircraft Corporation, що свідчить про швидкі експерименти Китаю з передовими конструкціями винищувачів.

Чому Китай пришвидшив розробку літака

Стрімкий прогрес у розробці винищувачів шостого покоління в Китаї відбувається на тлі того, що США просуваються до розробки власного літака наступного покоління — F-47. Новинка розробляється компанією Boeing, а виробництво, як повідомляється, розпочнеться у вересні.

Начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін підтвердив, що перший політ F-47 заплановано на 2028 рік, наголосивши на необхідності діяти швидко.

Терміни початку секретних випробувань двох винищувачів шостого покоління Китаю до їх появи минулого року залишаються невизначеними. Однак історичний прецедент свідчить про можливість швидкого прогресу.

Якщо нові літаки, побудовані в Ченду та Шеньяні, будуть випущені в експлуатацію аналогічними темпами, вони потенційно можуть вступити на озброєння вже в січні 2031 року, можливо, випередивши прогнозований термін випуску винищувачів шостого покоління ВПС США.

