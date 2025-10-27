Вибух, що міг стерти все навколо — у Китаї виявили гігантський кратер

Люди біля кратера. Фото ілюстративне: Unsplash

Команда вчених виявила докази того, що приблизно 10 000 років тому на південь сучасного Китаю впав гігантський астероїд. Його удар створив кратер, потужність якого дорівнювала 40 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Цей кратер, який назвали Цзіньлінь, розташований біля міста Чжаоцін у провінції Гуандун. Він має діаметр майже 900 метрів і став п’ятим підтвердженим місцем падіння астероїда на території Китаю — і першим, знайденим у його південній частині.

Як вчені з’ясували, що це був саме астероїд

Дослідники проаналізували зразки кварцу, знайденого у кратері. Під мікроскопом вони побачили характерні "шрами" — крихітні площини розриву, які виникають лише за екстремального тиску й температури. Такі деформації неможливо отримати ні через вулканічну активність, ні через землетруси — лише через вибух від удару космічного тіла, що летить зі швидкістю в десятки кілометрів на секунду.

Науковці підрахували, що діаметр астероїда становив близько 30 метрів, а його вибух еквівалентний 600 тисячам тонн тротилу. Для порівняння — це якби одночасно вибухнули 40 атомних бомб.

Коли астероїд врізався в поверхню, земля під ним буквально "згоріла". Гігантська хвиля тепла розплавила породи, перетворивши частину ґрунту на скло, а ударна хвиля могла знищити все живе в радіусі десятків кілометрів.

Які наслідки мав цей вибух

Вчені припускають, що подія могла мати відчутний вплив на клімат і ландшафт регіону, змінюючи течію річок і структуру ґрунтів.

До цього часу всі відомі кратери в Китаї знаходилися на північному сході — там, де клімат сухіший і геологічні утворення краще зберігаються. Південь країни — це тропічна зона з вологим кліматом, де дощі, спека й активні тектонічні процеси швидко "стирають" сліди минулого.

Тому знахідка у Гуандуні стала справжнім проривом. Вона показує, що навіть у таких складних умовах Земля може зберігати сліди космічних катастроф.

