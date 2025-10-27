Взрыв, который мог стереть все вокруг — в Китае обнаружили гигантский кратер

Люди возле кратера. Фото иллюстративное: Unsplash

Команда ученых обнаружила доказательства того, что примерно 10 000 лет назад на юг современного Китая упал гигантский астероид. Его удар создал кратер, мощность которого равнялась 40 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

Этот кратер, который назвали Цзиньлинь, расположен возле города Чжаоцин в провинции Гуандун. Он имеет диаметр почти 900 метров и стал пятым подтвержденным местом падения астероида на территории Китая — и первым, найденным в его южной части.

Как ученые выяснили, что это был именно астероид

Исследователи проанализировали образцы кварца, найденного в кратере. Под микроскопом они увидели характерные "шрамы" — крошечные плоскости разрыва, которые возникают только при экстремальном давлении и температуре. Такие деформации невозможно получить ни из-за вулканической активности, ни из-за землетрясений — только из-за взрыва от удара космического тела, летящего со скоростью в десятки километров в секунду.

Ученые подсчитали, что диаметр астероида составлял около 30 метров, а его взрыв эквивалентен 600 тысячам тонн тротила. Для сравнения — это если бы одновременно взорвались 40 атомных бомб.

Когда астероид врезался в поверхность, земля под ним буквально "сгорела". Гигантская волна тепла расплавила породы, превратив часть почвы в стекло, а ударная волна могла уничтожить все живое в радиусе десятков километров.

Какие последствия имел этот взрыв

Ученые предполагают, что событие могло оказать ощутимое влияние на климат и ландшафт региона, изменяя течение рек и структуру почв.

До этого времени все известные кратеры в Китае находились на северо-востоке — там, где климат суше и геологические образования лучше сохраняются. Юг страны — это тропическая зона с влажным климатом, где дожди, жара и активные тектонические процессы быстро "стирают" следы прошлого.

Поэтому находка в Гуандуне стала настоящим прорывом. Она показывает, что даже в таких сложных условиях Земля может сохранять следы космических катастроф.

Ранее мы рассказывали, какое количество астероидов может буквально уничтожить планету и вызвать глобальные разрушения.

Также узнавайте, к чему готовятся технологические миллиардеры и почему они строят секретные укрытия.