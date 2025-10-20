Миллиардеры строят бункеры конца света — действительно ли есть реальная угроза

Вход в бункер. Фото иллюстративное: Reuters

Технологические миллиардеры, включая Марка Цукерберга, Сэма Альтмана и Рида Гоффмана, строят или покупают бункеры, секретные комплексы и планы "страхования от апокалипсиса". Такая тенденция вызвана опасениями относительно искусственного интеллекта и глобального коллапса.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Отмечается, что среди самых богатых людей мира растет беспокойство относительно возможного апокалипсиса, вызванного искусственным интеллектом (ИИ), изменением климата или войной.

Эксперты по этому вопросу склонны соглашаться, что разговоры об искусственном интеллекте (ИИ), который такой же умный, как и человек, или даже умнее его, могут быть скорее рекламой, чем неизбежной реальностью. Однако это не мешает миллиардерам "инвестировать" в удаленные безопасные дома и бункеры.

Марк Цукерберг, например, по данным СМИ, строит огромный комплекс на Гавайях, который имеет огромное подземное хранилище, хотя он отрицает, что это "бункер судного дня".

Другие деятели технологической отрасли, такие как Рид Хоффман из LinkedIn, открыто признают владение недвижимостью, обеспечивающей "страховку от апокалипсиса" (особенно в Новой Зеландии). Такое поведение подпитывает публичные спекуляции о том, что сверхбогатые готовятся к социальному коллапсу, климатической катастрофе или мошенническому искусственному интеллекту.

Действительно ли есть реальная угроза и какая именно

Некоторые в Кремниевой долине, даже те, кто разрабатывает передовой искусственный интеллект, искренне боятся того, куда может привести эта технология.

"Мы точно построим бункер, прежде чем выпустить искусственный интеллект", — заявил Илья Суцкевер, соучредитель OpenAI.

По мнению сторонников искусственного интеллекта, идея заключается в том, что как только появится всеобщий ИИ, он может стать непредсказуемым или неконтролируемым, возможно, опасным для человечества. Это сочетается с более широкими опасениями относительно ядерной войны, пандемий, климатического коллапса и социальных беспорядков - всех этих сценариев, которые, по мнению богатых, они могут пережить в роскошных бункерах.

Некоторые лидеры технологической отрасли (в частности, Сэм Альтман, Демис Хассабис и Дарио Амодей) считают, что всеобщий ИИ может появиться в течение следующего десятилетия. Другие, например Венди Холл (профессор информатики в Саутгемптонском университете), уверена, что это просто ажиотаж.

Итак, многие разговоры о "всеобщем ИИ уже близко" могут быть маркетингом или саморекламой, или же способом привлечения финансирования или внимания, другими словами. Кроме сверхбогатых, правительства также разделились во мнениях по этому вопросу.

В частности США (во времена Байдена) пытались регулировать тестирование безопасности искусственного интеллекта, тогда как нынешняя администрация Трампа отменила это, назвав это препятствием для инноваций. Великобритания, в свою очередь, также создала Институт безопасности искусственного интеллекта для изучения этих рисков.

