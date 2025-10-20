Відео
Україна
Новини
Індустрії Бункери Судного дня — чому мільярдери будують секретні укриття

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 10:26
Мільярдери будують бункери кінця світу — чи дійсно є реальна загроза
Вхід в бункер. Фото ілюстративне: Reuters

Технологічні мільярдери, включаючи Марка Цукерберга, Сема Альтмана та Ріда Гоффмана, будують або купують бункери, секретні комплекси та плани "страхування від апокаліпсиса". Така тенденція викликана побоюваннями щодо штучного інтелекту та глобального колапсу.

Про це пише видання Interesting Engineering.

Читайте також:

Зазначається, що серед найзаможніших людей світу зростає занепокоєння щодо можливого апокаліпсису, спричиненого штучним інтелектом (ШІ), зміною клімату чи війною.

Експерти з цього питання схильні погоджуватися, що розмови про штучний інтелект (ШІ), що такий самий розумний, як і людина, або навіть розумніший за неї, можуть бути радше рекламою, ніж неминучою реальністю. Проте це не заважає мільярдерам "інвестувати" у віддалені безпечні будинки та бункери. 

Марк Цукерберг, наприклад, за даними ЗМІ, будує величезний комплекс на Гаваях, який має величезне підземне сховище, хоча він заперечує, що це "бункер судного дня".

Інші діячі технологічної галузі, як от Рід Гоффман з LinkedIn, відкрито визнають володіння нерухомістю, що забезпечує "страхування від апокаліпсиса" (особливо в Новій Зеландії). Така поведінка підживлює публічні спекуляції про те, що надбагаті готуються до соціального колапсу, кліматичної катастрофи або шахрайського штучного інтелекту.

Чи дійсно є реальна загроза та яка саме

Дехто в Кремнієвій долині, навіть ті, хто розробляє передовий штучний інтелект, щиро бояться того, куди може призвести ця технологія. 

"Ми точно побудуємо бункер, перш ніж випустити штучний інтелект", — заявив Ілля Суцкевер, співзасновник OpenAI.

На думку прихильників штучного інтелекту, ідея полягає в тому, що як тільки з'явиться загальний ШІ, він може стати непередбачуваним або неконтрольованим, можливо, небезпечним для людства. Це поєднується з ширшими побоюваннями щодо ядерної війни, пандемій, кліматичного колапсу та соціальних заворушень — усіх цих сценаріїв, які, на думку багатих, вони можуть пережити в розкішних бункерах.

Деякі лідери технологічної галузі (зокрема, Сем Альтман, Деміс Хассабіс та Даріо Амодей) вважають, що загальний ШІ може з'явитися протягом наступного десятиліття. Інші, як-от Венді Холл (професорка інформатики в Саутгемптонському університеті), впевнена, що це просто ажіотаж.

Отже, багато розмов про "загальний ШІ вже близько" можуть бути маркетингом чи саморекламою, або ж способом залучення фінансування чи уваги, іншими словами. Окрім надбагатих, уряди також розділилися в думках щодо цього питання.

Зокрема США (за часів Байдена) намагалися регулювати тестування безпеки штучного інтелекту, тоді як нинішня адміністрація Трампа скасувала це, назвавши це перешкодою для інновацій. Велика Британія, зі свого боку, також створила Інститут безпеки штучного інтелекту для вивчення цих ризиків.

Раніше ми писали, що у Києві запрацювало укриття нового покоління.

Також дізнавайтеся, чому у Німеччині люди масово будують бункери.

штучний інтелект укриття ядерна небезпека ядерна війна кінець світу
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
