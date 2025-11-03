Видео
Китай создал новый боевой самолет — на что он способен

Китай создал новый боевой самолет — на что он способен

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:25
обновлено: 20:12
Китай создал новый боевой самолет — на что способен и чем уникален истребитель
Китайский истребитель J-36. Фото: Asia Times

Китай демонстрирует заметное ускорение в создании истребителей шестого поколения — проект, который превращается в реальный вызов американскому превосходству в небе. Всего через десять месяцев после первой публичной демонстрации новые прототипы поднялись в воздух, показав чрезвычайно быстрый темп разработки.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

На фото, появившихся в китайских социальных сетях, зафиксирован новейший боевой самолет от Chengdu Aircraft Corporation, предположительно известный под неофициальным названием J-36.

Аналитики отмечают, что этот второй прототип включает заметные обновления, в том числе угловые выхлопные сопла, которые заменяют утопленные версии, наблюдавшиеся на предыдущей модели, что подчеркивает стремление Китая сократить разрыв с возможностями воздушного боя США.

Чем уникален новый китайский истребитель

Эксперты говорят, что новейшие прототипы истребителей шестого поколения Китая содержат конструктивные изменения, направленные на улучшение устойчивости, маневренности и малозаметности. Согласно сообщению The War Zone, угловые выхлопные сопла самолета могут помочь решить проблемы с управлением на определенных этапах полета.

Бесхвостые конструкции по своей сути нестабильны, а управление вектором тяги может максимизировать производительность во всех режимах полета, включая большие высоты, отмечается в отчете.

В новом прототипе J-36 применена трехмоторная схема с одним верхним и двумя нижними воздухозаборниками, которые теперь выполнены по принципу безотводных сверхзвуковых воздухозаборников — для уменьшения радиолокационной заметности. Также зафиксировано изменение шасси: колеса размещены рядом, а не последовательно, как раньше.

Отчеты указывают на то, что истребитель может представлять собой альтернативную конфигурацию, а не прямую эволюцию предыдущего прототипа, хотя пока этот сценарий представляется менее вероятным.

Обновленный самолет, построенный в Чэнду, был замечен примерно через месяц после того, как заметные модификации были обнаружены на другом бесхвостом китайском истребителе шестого поколения, J-50, разработанном Shenyang Aircraft Corporation, что свидетельствует о быстрых экспериментах Китая с передовыми конструкциями истребителей.

Почему Китай ускорил разработку самолета

Стремительный прогресс в разработке истребителей шестого поколения в Китае происходит на фоне того, что США продвигаются к разработке собственного самолета следующего поколения — F-47. Новинка разрабатывается компанией Boeing, а производство, как сообщается, начнется в сентябре.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин подтвердил, что первый полет F-47 запланирован на 2028 год, подчеркнув необходимость действовать быстро.

Сроки начала секретных испытаний двух истребителей шестого поколения Китая до их появления в прошлом году остаются неопределенными. Однако исторический прецедент свидетельствует о возможности быстрого прогресса.

Если новые самолеты, построенные в Чэнду и Шэньяне, будут выпущены в эксплуатацию аналогичными темпами, они потенциально могут поступить на вооружение уже в январе 2031 года, возможно, опередив прогнозируемый срок выпуска истребителей шестого поколения ВВС США.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
