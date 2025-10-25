Китай испытывает уникальный десантный корабль — как он изменит правила морских боев

Десантный корабль "Сычуань". Фото: PRP Channel

Китай делает очередной технологический прорыв в военно-морской сфере. Новейший десантный корабль типа 076 "Сычуань" начал испытания электромагнитной катапульты — системы запуска дронов, которая до сих пор была только на самых современных авианосцах мира.

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

На спутниковых снимках, сделанных на этой неделе, и в публикациях социальных сетей видно, что корабль пришвартован на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Его корпус, пишет издание, развернут к открытым водам Янцзы, а стартовая дорожка катапульты направлена в сторону реки — все это указывает на подготовку к испытательному запуску.

Что известно о новой технологии запуска дронов

Эксперты предполагают, что на десантном корабле "Сычуань" проводят испытания электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS) или "санковые тестирования" — когда тяжелая металлическая тележка разгоняется катапультой, имитируя запуск самолета. Затем его достают из воды, чтобы проверить эффективность системы, не рискуя повредить настоящую авиационную технику.

Если текущие испытания пройдут успешно, "Сычуань" станет первым в мире десантным кораблем, оснащенным электромагнитной катапультой.

Сейчас подобная технология используется только на американском авианосце USS Gerald R. Ford и китайском типе 003 "Фуцзянь", который уже проходит ходовые испытания.

Преимущество EMALS заключается в более точном контроле запуска летательных аппаратов, большей частоте взлетов, энергоэффективности и способности запускать как легкие дроны, так и тяжелые истребители.

Как "Сычуань" повлияет на военно-морскую авиацию

Спущенный на воду в декабре 2023 года, "Сычуань" имеет водоизмещение более 40 тысяч тонн и полноразмерную полетную палубу с одной системой EMALS.

Его основная роль — база для беспилотных летательных аппаратов, в частности малозаметного боевого дрона GJ-11, хотя конструкция позволяет запуск и пилотируемых самолетов.

Таким образом, корабль сочетает черты десантного судна и легкого авианосца, становясь символом новой эры в военно-морской авиации Китая.

Если испытания завершатся успешно, это станет весомым шагом вперед в развитии электромагнитных систем запуска и подтвердит стремление Пекина к доминированию в сфере морских беспилотных технологий.

