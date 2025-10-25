Китай випробовує унікальний десантний корабель — як він змінить правила морських боїв

Десантний корабель “Сичуань”. Фото: PRP Channel

Китай робить черговий технологічний прорив у військово-морській сфері. Новітній десантний корабель типу 076 "Сичуань" розпочав випробування електромагнітної катапульти — системи запуску дронів, яку досі мали лише найсучасніші авіаносці світу.

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

На супутникових знімках, зроблених цього тижня, та у публікаціях соціальних мереж видно, що корабель пришвартовано на верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї. Його корпус, пише видання, розвернуто до відкритих вод Янцзи, а стартова доріжка катапульти спрямована в бік річки — усе це вказує на підготовку до випробувального запуску.

Що відомо про нову технологію запуску дронів

Експерти припускають, що на десантному кораблі "Сичуань" проводять випробування електромагнітної системи запуску літаків (EMALS) або "санкові тестування" — коли важкий металевий візок розганяється катапультою, імітуючи запуск літака. Потім його дістають із води, щоб перевірити ефективність системи, не ризикуючи пошкодити справжню авіаційну техніку.

Якщо поточні випробування пройдуть успішно, "Сичуань" стане першим у світі десантним кораблем, оснащеним електромагнітною катапультою.

Наразі подібна технологія використовується лише на американському авіаносці USS Gerald R. Ford і китайському типу 003 "Фуцзянь", який уже проходить ходові випробування.

Перевага EMALS полягає у точнішому контролі запуску літальних апаратів, більшій частоті зльотів, енергоефективності та здатності запускати як легкі дрони, так і важкі винищувачі.

Як "Сичуань" вплине на військово-морську авіацію

Спущений на воду у грудні 2023 року, "Сичуань" має водотоннажність понад 40 тисяч тонн і повнорозмірну польотну палубу з однією системою EMALS.

Його основна роль — база для безпілотних літальних апаратів, зокрема малопомітного бойового дрона GJ-11, хоча конструкція дозволяє запуск і пілотованих літаків.

Таким чином, корабель поєднує риси десантного судна та легкого авіаносця, стаючи символом нової ери у військово-морській авіації Китаю.

Якщо випробування завершаться успішно, це стане вагомим кроком уперед у розвитку електромагнітних систем запуску і підтвердить прагнення Пекіна до домінування у сфері морських безпілотних технологій.

