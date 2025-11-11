В Китае тестируют систему защиты от "грязной бомбы" — как работает новая технология

Взрыв ядерной бомбы. Фото иллюстративное: Freepik

Ученые в Китае тестируют технологию контроля погоды для ограничения радиоактивных осадков в новом исследовании Народно-освободительной армии. Мобильные системы воздушного подавления в перспективе могут уменьшать последствия "грязных бомб".

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Для чего Китаю система против грязной бомбы

В полевом эксперименте, проведенном Объединенными силами логистической поддержки Инженерного университета вместе с Научно-исследовательским институтом ракетных войск, военные ученые смоделировали сценарий атаки "грязной бомбой", чтобы проверить, насколько быстро и эффективно современные воздушные системы могут блокировать распространение радиоактивного шлейфа.

Таким образом ученые пытаются найти инструменты для оперативного реагирования во время техногенных или террористических инцидентов и минимизации рисков для населения.

По словам руководителя группы, специалиста по ядерным чрезвычайным ситуациям Линя Юанье, разработанные мобильные системы имеют потенциал существенно уменьшить разрушительный эффект "грязной бомбы". После взрыва такие системы могут быть развернуты за считанные минуты и распылить агенты, которые адсорбируют и способствуют коагуляции радиоактивных аэрозолей — заставляя частицы быстро оседать и, соответственно, уменьшая площадь загрязнения.

Детали эксперимента

В испытании имитировали детонацию 62 кг тротила с распылением 1 кг плутония — чрезвычайно опасного вещества, используемого в ядерных боеголовках. Эксперимент проводили в тихую, пасмурную ночь при слабом ветре (<2 м/с) на бетонной поверхности, чтобы воссоздать городские условия; температура воздуха составляла около 25 °C — типичная для мягкой погоды.

Моделирование и полевые испытания показали, что одна "грязная бомба" без сдерживания может загрязнить примерно 3,8 квадратной мили, поставив под угрозу десятки тысяч людей. Исследователи выделяют несколько зон с различными уровнями риска: "летальная зона" с дозами радиации более 1 зиверта (100 бэр), где влияние может быть смертельным; "опасная зона" с дозами 50-100 бэр, вызывающими тяжелые последствия для здоровья; и "зона вмешательства", которая требует немедленной эвакуации и дезактивации.

Команда также предлагает применять ракеты-носители для оперативного распространения подавляющих веществ по принципу посева облаков: ракеты запускают реагенты, которые связывают радиоактивные частицы, способствуя их слипанию и быстрому оседанию.

По подсчетам исследователей, при эффективности подавления более 50% площади высокого риска эти зоны существенно сокращаются, а при 90% — почти исчезают. Ключевое условие — запуск ракет в течение двух минут после детонации. Любая задержка дает шлейфу подняться и шире распространиться.

Поэтому чрезвычайно важны быстрое обнаружение, раннее предупреждение и отработанные механизмы реагирования — задача для современных военных и сил гражданской защиты.

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" — это взрывное устройство, которое сочетает обычные взрывчатые материалы с радиоактивными веществами (например, плутонием или цезием) с целью распространения токсичной пыли и дыма. В отличие от атомной бомбы, она не вызывает цепной ядерной реакции, но радиоактивный шлейф может делать большие территории опасными на недели или месяцы после инцидента, создавая длительную угрозу для здоровья и инфраструктуры.

