У Китаї тестують систему захисту від "брудної бомби" — як працює нова технологія

Вибух ядерної бомби. Фото ілюстративне: Freepik

Вчені у Китаї тестують технологію контролю погоди для обмеження радіоактивних опадів у новому дослідженні Народно-визвольної армії. Мобільні системи повітряного придушення в перспективі можуть зменшувати наслідки "брудних бомб".

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Для чого Китаю система проти брудної бомби

У польовому експерименті, проведеному Об’єднаними силами логістичної підтримки Інженерного університету разом із Науково-дослідним інститутом ракетних військ, військові вчені змоделювали сценарій атаки "брудною бомбою", щоб перевірити, наскільки швидко й ефективно сучасні повітряні системи можуть блокувати поширення радіоактивного шлейфу.

Таким чином вчені намагаються знайти інструменти для оперативного реагування під час техногенних чи терористичних інцидентів і мінімізації ризиків для населення.

За словами керівника групи, фахівця з ядерних надзвичайних ситуацій Ліня Юаньє, розроблені мобільні системи мають потенціал істотно зменшити руйнівний ефект "брудної бомби". Після вибуху такі системи можуть бути розгорнуті за лічені хвилини й розпорошити агенти, які адсорбують і сприяють коагуляції радіоактивних аерозолів — змушуючи частинки швидко осідати та, відповідно, зменшуючи площу забруднення.

Деталі експерименту

У випробуванні імітували детонацію 62 кг тротилу з розпиленням 1 кг плутонію — надзвичайно небезпечної речовини, що використовується в ядерних боєголовках. Експеримент проводили в тиху, похмуру ніч при слабкому вітрі (<2 м/с) на бетонній поверхні, щоб відтворити міські умови; температура повітря становила близько 25 °C — типова для м’якої погоди.

Моделювання та польові випробування показали, що одна "брудна бомба" без стримування може забруднити приблизно 3,8 квадратної милі, поставивши під загрозу десятки тисяч людей. Дослідники виділяють кілька зон із різними рівнями ризику: "летальна зона" із дозами радіації понад 1 зіверт (100 берів), де вплив може бути смертельним; "небезпечна зона" з дозами 50–100 берів, що спричиняють тяжкі наслідки для здоров’я; та "зона втручання", яка потребує негайної евакуації й дезактивації.

Команда також пропонує застосовувати ракети-носії для оперативного розповсюдження придушувальних речовин за принципом посіву хмар: ракети запускають реагенти, які зв’язують радіоактивні частинки, сприяючи їх злипанню та швидшому осіданню.

За підрахунками дослідників, при ефективності придушення понад 50% площі високого ризику ці зони суттєво скорочуються, а при 90% — майже зникають. Ключова умова — запуск ракет протягом двох хвилин після детонації. Будь-яка затримка дає шлейфу піднятися й ширше розповсюдитися.

Тому надзвичайно важливі швидке виявлення, раннє попередження і відпрацьовані механізми реагування — завдання для сучасних військових та сил цивільного захисту.

Що таке "брудна бомба"

"Брудна бомба" — це вибуховий пристрій, який поєднує звичайні вибухові матеріали з радіоактивними речовинами (наприклад, плутонієм або цезієм) з метою розповсюдження токсичного пилу й диму. На відміну від атомної бомби, вона не викликає ланцюгової ядерної реакції, але радіоактивний шлейф може робити великі території небезпечними на тижні або місяці після інциденту, створюючи тривалу загрозу для здоров’я й інфраструктури.

