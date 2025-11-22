Відео
Україна
Індустрії Перетворюють гвинтівки на вбивць дронів — США тестують нові кулі

Перетворюють гвинтівки на вбивць дронів — США тестують нові кулі

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:40
США тестують унікальні кулі, які перетворюють гвинтівки на вбивць дронів
Гільзи від куль. Фото ілюстративне: Freepik

У Сполучених штатах випробовують найновіший засіб боротьби з БпЛА — протидронові кулі. Очікується, що винахід зможе замінити або допомогти більш поширеній лазерній зброї, засобам радіоелектронної боротьби та навіть іншим безпілотним літальним апаратам.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Читайте також:

У чому перевага нових куль

Спеціальні набої калібру 5,56×45 мм, створені для ураження дронів, розроблені з метою надати підрозділам на землі можливість перетворювати звичайні штурмові гвинтівки на ефективний інструмент протидії БпЛА. Їхня головна перевага — здатність працювати на малій дистанції без будь-яких модифікацій зброї. Тобто не потрібні адаптери, інше дуло чи спеціальна оптика.

Такий набій сумісний з будь-якою гвинтівкою НАТО під стандартний патрон 5,56×45 мм — від AR-15 до SIG MCX та інших моделей. Щоб змінити призначення стандартної гвинтівки, достатньо просто вставити магазин, споряджений відповідними протидроновими патронами.

Що показали випробовування

Нещодавно ці боєприпаси протестував YouTube-канал Administrative Results. Особливість кулі полягає в тому, що після пострілу вона викидає кілька підзарядів, які розлітаються у просторі під час руху вперед. Такий "віяловий" ефект значно підвищує шанс ураження дрона, адже окремі елементи здатні вивести з ладу критично важливі компоненти БпЛА — ротори, двигун або корисне навантаження.

У тестовому відео ці боєприпаси успішно збили кілька безпілотників на різних дистанціях. 

Окремо підкреслюється їхня мобільність і компактність — переносити такі боєприпаси значно простіше, ніж більшість сучасних антидронових систем.

До того ж вони суттєво дешевші, що робить їх доступним інструментом для армії та сил безпеки, який можна використовувати як оперативний або аварійний засіб протидії загрозам з повітря.

Випробуваний у відео снаряд вироблений компанією Drone Round. Представник компанії зазначив, що боєприпас має дещо іншу початкову швидкість порівняно зі звичайними кулями, що оптимізує ураження малошвидкісних цілей.

На дистанції 25–35 метрів куля формує зону ураження діаметром приблизно 30–40 см. На відстанях 40–50 метрів ця зона майже подвоюється, що значно збільшує ймовірність збиття дрона у реальних бойових умовах.

Раніше ми писали, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technology представила нову ракету. Розробка призначена для перехоплення та знищення російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Також дізнавайтеся, яку зброю для екстреного реагування тестують у Китаї.

США зброя винахід дрони випробовування
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
