Відео

Головна Індустрії У Європі розробили "кишенькову" ракету — на що вона здатна

У Європі розробили "кишенькову" ракету — на що вона здатна

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:25
Оновлено: 16:53
У Європі розробили нову ракету для протидії російським шахедам — в чому її особливість
Пускова установка. Фото ілюстративне: Reuters

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technology представила нову ракету. Розробка призначена для перехоплення та знищення російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА). 

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Читайте також:

В чому особливість нової протидронової ракети

Ракета під назвою Mark-1 має довжину лише 65 см і може носитися в одній руці.

Ця "кишенькова" зброя використовує твердопаливну двигунну установку та автономне наведення, що дозволяє їй швидко захоплювати безпілотні літальні апарати, такі як Shahed-131 та Shahed-136 іранського виробництва.

Компактна конструкція ракети має свої переваги. Компанія-розробник повідомила, що Mark-1 не є всепогодним рішенням для будь-якого театру бойових дій.

Натомість Frankenburg Technology навмисно збалансувала недорогі компоненти з прийнятною продуктивністю, прагнучи прагматичного компромісу між ціною та точністю.

Розробник сподівається збільшити коефіцієнт влучання Mark-1 до 90%, але поки що результати бойових стрільб були неоднозначними: результативність була досягнута приблизно в половині з 53 зареєстрованих випробувань.

Чому Європа квапиться з розробкою протидронової зброї

Зазначається, що Естонія розробила ракету як швидку відповідь на посилення активності російських безпілотників у повітряному просторі НАТО. Такі країни, як Румунія, Польща та Бельгія, почали документувати вторгнення у свій повітряний простір дронів РФ ще з середини 2023 року.

Про останній великий інцидент повідомлялося 6 листопада 2025 року, коли дрони помітили поблизу аеропорту Брюсселя, що спонукало до реагування на надзвичайні ситуації.

НАТО покладається на реактивні літаки для перехоплення дронів. Але це рішення є надто дорогим та неефективним порівняно з дешевими БпЛА, які вони мають збивати.

Генеральний директор Frankenburg Technology Кусті Салм стверджує, що Mark-1 пропонує саме той вид масштабованої та доступної оборони, який терміново потрібен Європі.

Раніше ми розповідали, що у Китаї тестують нову зброю для екстреного реагування.

Також дізнавайтеся, як у ЗСУ оцінили українську ракету "Фламінго". 

Європа ракета дрони Шахед БпЛА
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
