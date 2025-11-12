В Европе разработали новую ракету для противодействия российским шахедам — в чем ее особенность

Пусковая установка. Фото иллюстративное: Reuters

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technology представила новую ракету. Разработка предназначена для перехвата и уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

В чем особенность новой противодроновой ракеты

Ракета под названием Mark-1 имеет длину всего 65 см и может носиться в одной руке.

Это "карманное" оружие использует твердотопливную двигательную установку и автономное наведение, что позволяет ей быстро захватывать беспилотные летательные аппараты, такие как Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

Компактная конструкция ракеты имеет свои преимущества. Компания-разработчик сообщила, что Mark-1 не является всепогодным решением для любого театра боевых действий.

Зато Frankenburg Technology намеренно сбалансировала недорогие компоненты с приемлемой производительностью, стремясь к прагматичному компромиссу между ценой и точностью.

Разработчик надеется увеличить коэффициент попадания Mark-1 до 90%, но пока результаты боевых стрельб были неоднозначными: результативность была достигнута примерно в половине из 53 зарегистрированных испытаний.

Почему Европа торопится с разработкой противодронового оружия

Отмечается, что Эстония разработала ракету как быстрый ответ на усиление активности российских беспилотников в воздушном пространстве НАТО. Такие страны, как Румыния, Польша и Бельгия, начали документировать вторжение в свое воздушное пространство дронов РФ еще с середины 2023 года.

О последнем крупном инциденте сообщалось 6 ноября 2025 года, когда дроны заметили вблизи аэропорта Брюсселя, что побудило к реагированию на чрезвычайные ситуации.

НАТО полагается на реактивные самолеты для перехвата дронов. Но это решение является слишком дорогим и неэффективным по сравнению с дешевыми БпЛА, которые они должны сбивать.

Генеральный директор Frankenburg Technology Кусти Салм утверждает, что Mark-1 предлагает именно тот вид масштабируемой и доступной обороны, который срочно нужен Европе.

