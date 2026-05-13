Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Найпопулярніший телефон у світі: хто став рекордсменом

Найпопулярніший телефон у світі: хто став рекордсменом

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 16:32
Найпродаваніший телефон в історії — не iPhone: хто тримає рекорд
В руках кнопковий телефон Nokia 1100. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone часто вважають головним символом сучасного смартфона, але звання найпродаванішого мобільного телефона в історії належить не Apple. Рекорд досі утримують старі кнопкові моделі Nokia, які свого часу стали масовими завдяки простоті, доступній ціні та надійності.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Який телефон продали найбільшим тиражем

Найпродаванішим мобільним телефоном усіх часів вважається Nokia 1100. Ця модель розійшлася тиражем приблизно 250 млн одиниць.

Друге місце теж належить Nokia — моделі Nokia 1110, яку продали приблизно 248 млн разів. Лише після них ідуть iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які стали найуспішнішими смартфонами Apple із результатом близько 224 млн проданих пристроїв.

Кнопочный телефон Nokia 1100
Кнопковий телефон Nokia 1100. Фото: Mobile Phone Museum

Nokia 1100 вийшла у 2003 році, а Nokia 1110 — у 2005 році. Тоді ринок мобільних телефонів був зовсім іншим: смартфони ще не стали масовими, а головними вимогами до телефона були дзвінки, SMS, довга автономність і міцність.

Читайте також:

Ключовою перевагою цих моделей стала ціна. Nokia 1100 коштувала близько 100 доларів, а Nokia 1110 — приблизно 78 доларів. Для порівняння, Motorola Razr V3 на старті продавалася за 449 доларів, тобто була значно дорожчою.

Саме доступність зробила Nokia 1100 і 1110 особливо популярними на ринках, що розвивалися. В Індії, країнах Африки та інших регіонах ці телефони залишалися затребуваними навіть тоді, коли в США і Європі вже активно розвивалися камерофони та перші смартфони.

У 2011 році, вже після появи iPhone, в Африці все ще використовували десятки мільйонів Nokia 1100. Для багатьох людей це був перший мобільний телефон — простий, витривалий і дешевий в обслуговуванні.

Чому iPhone не зміг побити цей рекорд

iPhone 6 і iPhone 6 Plus стали найуспішнішими смартфонами Apple, зокрема завдяки більшим екранам, яких користувачі давно чекали. Але навіть їхніх продажів не вистачило, щоб обійти Nokia 1100 і Nokia 1110.

Причина не лише в популярності Nokia, а й у тому, що сучасний ринок став набагато більш розділеним. Сьогодні покупці обирають між Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei та багатьма іншими брендами. Жодна компанія вже не має такого домінування, яке дозволило б одній моделі легко набрати сотні мільйонів продажів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох користувачів із часом з'являється бажання менше залежати від смартфона, але без повної відмови від сучасних технологій. Саме на цьому тлі кнопкові телефони знову привертають увагу тих, хто шукає простіший і менш нав'язливий формат користування.

Також Новини.LIVE розповідали, що користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших на ринку смартфонів. Нове опитування показало, що власники пристроїв Apple рідше переходять на інші бренди, ніж користувачі Android-смартфонів.

Nokia кнопкові телефони смартфони Apple
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації