Найпродаваніший телефон в історії — не iPhone: хто тримає рекорд

В руках кнопковий телефон Nokia 1100. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone часто вважають головним символом сучасного смартфона, але звання найпродаванішого мобільного телефона в історії належить не Apple. Рекорд досі утримують старі кнопкові моделі Nokia, які свого часу стали масовими завдяки простоті, доступній ціні та надійності.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Який телефон продали найбільшим тиражем

Найпродаванішим мобільним телефоном усіх часів вважається Nokia 1100. Ця модель розійшлася тиражем приблизно 250 млн одиниць.

Друге місце теж належить Nokia — моделі Nokia 1110, яку продали приблизно 248 млн разів. Лише після них ідуть iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які стали найуспішнішими смартфонами Apple із результатом близько 224 млн проданих пристроїв.

Кнопковий телефон Nokia 1100. Фото: Mobile Phone Museum

Nokia 1100 вийшла у 2003 році, а Nokia 1110 — у 2005 році. Тоді ринок мобільних телефонів був зовсім іншим: смартфони ще не стали масовими, а головними вимогами до телефона були дзвінки, SMS, довга автономність і міцність.

Читайте також:

Ключовою перевагою цих моделей стала ціна. Nokia 1100 коштувала близько 100 доларів, а Nokia 1110 — приблизно 78 доларів. Для порівняння, Motorola Razr V3 на старті продавалася за 449 доларів, тобто була значно дорожчою.

Саме доступність зробила Nokia 1100 і 1110 особливо популярними на ринках, що розвивалися. В Індії, країнах Африки та інших регіонах ці телефони залишалися затребуваними навіть тоді, коли в США і Європі вже активно розвивалися камерофони та перші смартфони.

У 2011 році, вже після появи iPhone, в Африці все ще використовували десятки мільйонів Nokia 1100. Для багатьох людей це був перший мобільний телефон — простий, витривалий і дешевий в обслуговуванні.

Чому iPhone не зміг побити цей рекорд

iPhone 6 і iPhone 6 Plus стали найуспішнішими смартфонами Apple, зокрема завдяки більшим екранам, яких користувачі давно чекали. Але навіть їхніх продажів не вистачило, щоб обійти Nokia 1100 і Nokia 1110.

Причина не лише в популярності Nokia, а й у тому, що сучасний ринок став набагато більш розділеним. Сьогодні покупці обирають між Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei та багатьма іншими брендами. Жодна компанія вже не має такого домінування, яке дозволило б одній моделі легко набрати сотні мільйонів продажів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох користувачів із часом з'являється бажання менше залежати від смартфона, але без повної відмови від сучасних технологій. Саме на цьому тлі кнопкові телефони знову привертають увагу тих, хто шукає простіший і менш нав'язливий формат користування.

Також Новини.LIVE розповідали, що користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших на ринку смартфонів. Нове опитування показало, що власники пристроїв Apple рідше переходять на інші бренди, ніж користувачі Android-смартфонів.