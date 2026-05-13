Самый продаваемый телефон в истории — не iPhone: кто держит рекорд

В руках кнопочный телефон Nokia 1100.

iPhone часто считают главным символом современного смартфона, но звание самого продаваемого мобильного телефона в истории принадлежит не Apple. Рекорд до сих пор удерживают старые кнопочные модели Nokia, которые в свое время стали массовыми благодаря простоте, доступной цене и надежности.

Какой телефон продали самым большим тиражом

Самым продаваемым мобильным телефоном всех времен считается Nokia 1100. Эта модель разошлась тиражом примерно 250 млн единиц.

Второе место тоже принадлежит Nokia — модели Nokia 1110, которую продали примерно 248 млн раз. Только после них идут iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые стали самыми успешными смартфонами Apple с результатом около 224 млн проданных устройств.

Nokia 1100 вышла в 2003 году, а Nokia 1110 — в 2005 году. Тогда рынок мобильных телефонов был совсем другим: смартфоны еще не стали массовыми, а главными требованиями к телефону были звонки, SMS, долгая автономность и прочность.

Ключевым преимуществом этих моделей стала цена. Nokia 1100 стоила около 100 долларов, а Nokia 1110 — примерно 78 долларов. Для сравнения, Motorola Razr V3 на старте продавалась за 449 долларов, то есть была значительно дороже.

Именно доступность сделала Nokia 1100 и 1110 особенно популярными на развивающихся рынках. В Индии, странах Африки и других регионах эти телефоны оставались востребованными даже тогда, когда в США и Европе уже активно развивались камерофоны и первые смартфоны.

В 2011 году, уже после появления iPhone, в Африке все еще использовали десятки миллионов Nokia 1100. Для многих людей это был первый мобильный телефон — простой, выносливый и дешевый в обслуживании.

Почему iPhone не смог побить этот рекорд

iPhone 6 и iPhone 6 Plus стали самыми успешными смартфонами Apple, в том числе благодаря большим экранам, которых пользователи давно ждали. Но даже их продаж не хватило, чтобы обойти Nokia 1100 и Nokia 1110.

Причина не только в популярности Nokia, но и в том, что современный рынок стал гораздо более разделенным. Сегодня покупатели выбирают между Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и многими другими брендами. Ни одна компания уже не имеет такого доминирования, которое позволило бы одной модели легко набрать сотни миллионов продаж.

