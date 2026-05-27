Земний мікроорганізм вижив в умовах Марса: дослідження

Мікроскопічний гриб Aspergillus calidoustus може витримувати екстремальні умови, схожі на марсіанське середовище. Його стійкість до радіації, холоду, низького тиску та стерилізації може вплинути на правила підготовки космічних апаратів.

Чому це важливо для місій на Марс

Дослідники виявили земний організм, який здатний зберігати життєздатність після впливу умов, подібних до тих, що існують на Марсі. Йдеться про мікроскопічний гриб Aspergillus calidoustus.

У межах дослідження фахівці вивчали "чисті кімнати" Космічного центру Кеннеді та Лабораторії реактивного руху NASA. Саме там збирали обладнання для місії Mars 2020.

Під час аналізу біологи знайшли 27 штамів грибів. Найстійкішим серед них виявився Aspergillus calidoustus.

Експерименти показали, що спори цього гриба можуть переживати шість місяців потужного космічного випромінювання. Вони також зберігали життєздатність після двогодинної обробки сухим теплом за температури близько 125°C.

Така термічна обробка використовується як стандартна процедура стерилізації деталей космічних апаратів. Однак у випадку з Aspergillus calidoustus її виявилося недостатньо для повного знищення спор.

Гриб також витримував низький атмосферний тиск, екстремально низькі температури, характерні для Марса, та середовище з мінімальною кількістю поживних речовин.

Повністю знищити спори вдалося лише за поєднаного впливу сильного холоду та радіації. Це показує, що окремі земні мікроорганізми можуть бути значно витривалішими, ніж передбачають чинні підходи до стерилізації.

Для космічних місій це має особливе значення. Якщо такі організми випадково потраплять на іншу планету разом із обладнанням, вони можуть створити ризик біологічного забруднення.

Чому NASA може переглянути правила стерилізації

Мікробіолог Атул М. Чандер пояснив, що космічні апарати намагаються запускати максимально стерильними. Це потрібно, щоб не допустити перенесення стійких земних мікроорганізмів на інші планети.

Нинішні протоколи космічних агентств переважно зосереджені на контролі та знищенні бактерій. Нові результати можуть стати підставою для оновлення правил стерилізації, щоб вони краще враховували стійкість грибів.

