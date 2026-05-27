Земной микроорганизм выжил в условиях Марса: исследование

Планета Марс.

Микроскопический гриб Aspergillus calidoustus может выдерживать экстремальные условия, похожие на марсианскую среду. Его устойчивость к радиации, холоду, низкому давлению и стерилизации может повлиять на правила подготовки космических аппаратов.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Smithsonian Magazine.

Почему это важно для миссий на Марс

Исследователи обнаружили земной организм, который способен сохранять жизнеспособность после воздействия условий, подобных тем, что существуют на Марсе. Речь идет о микроскопическом грибе Aspergillus calidoustus.

В рамках исследования специалисты изучали "чистые комнаты" Космического центра Кеннеди и Лаборатории реактивного движения NASA. Именно там собирали оборудование для миссии Mars 2020.

Во время анализа биологи нашли 27 штаммов грибов. Самым устойчивым среди них оказался Aspergillus calidoustus.

Эксперименты показали, что споры этого гриба могут переживать шесть месяцев мощного космического излучения. Они также сохраняли жизнеспособность после двухчасовой обработки сухим теплом при температуре около 125°C.

Такая термическая обработка используется как стандартная процедура стерилизации деталей космических аппаратов. Однако в случае с Aspergillus calidoustus ее оказалось недостаточно для полного уничтожения спор.

Гриб также выдерживал низкое атмосферное давление, экстремально низкие температуры, характерные для Марса, и среду с минимальным количеством питательных веществ.

Полностью уничтожить споры удалось только при сочетанном воздействии сильного холода и радиации. Это показывает, что отдельные земные микроорганизмы могут быть значительно более выносливыми, чем предусматривают действующие подходы к стерилизации.

Для космических миссий это имеет особое значение. Если такие организмы случайно попадут на другую планету вместе с оборудованием, они могут создать риск биологического загрязнения.

Почему NASA может пересмотреть правила стерилизации

Микробиолог Атул М. Чандер объяснил, что космические аппараты стараются запускать максимально стерильными. Это нужно, чтобы не допустить переноса устойчивых земных микроорганизмов на другие планеты.

Нынешние протоколы космических агентств преимущественно сосредоточены на контроле и уничтожении бактерий. Новые результаты могут стать основанием для обновления правил стерилизации, чтобы они лучше учитывали устойчивость грибов.

