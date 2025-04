Nintendo здивувала фанатів — на нову кнопку "С" доведеться брати підписку

Портативна консоль Nintendo Switch 2. Фото: скриншот/YouTube

Презентація нової консолі Nintendo Switch 2 спричинила жваві дискусії, зокрема щодо високої вартості ігор і самої платформи. Додатковою темою обговорень стала функція Game Chat і спеціально виділена для неї кнопка C.

Про це пише Mobidevices.

Що не так з кнопкою C в Nintendo Switch 2

Під час масштабного івенту Direct представники Nintendo продемонстрували нову кнопку C, що розташована на правому Joy-Con і призначена виключно для спілкування в Game Chat. Вона відкриває можливість спілкуватися з друзями та ділитися з ними своїми ігровими досягненнями в реальному часі.

Кнопка С в портативній консолі Nintendo Switch 2. Фото: скриншот/YouTube

Однак компанія замовчала важливий нюанс: для користування кнопкою C та її чатом необхідно мати активну підписку Nintendo Switch Online. Безплатний період використання функції завершується 31 березня 2026 року. Після цього, щоб зберегти доступ до Game Chat, доведеться сплачувати 19,99 долара на рік за Nintendo Switch Online (NSO). Якщо підписка відсутня, кнопка C фактично втрачає свою корисність.

За словами віцепрезидента Nintendo з питань взаємодії з гравцями та продуктів Білла Трінена, витрати на кнопку C виправдані, оскільки Game Chat вважається частиною загального користувацького досвіду платформи. Він також підкреслив важливість підписки NSO для екосистеми Nintendo Switch 2.

До того ж Трінен розповів про деякі нові переваги консолі: зокрема, власники Switch 2 зможуть отримати доступ до класичних ігор для GameCube, а також безплатні оновлення для The Legend of Zelda: Breath of the Wild і Tears of the Kingdom.

