Nintendo удивила фанатов — на новую кнопку "С" придется брать подписку

Презентация новой консоли Nintendo Switch 2 вызвала оживленные дискуссии, в частности относительно высокой стоимости игр и самой платформы. Дополнительной темой обсуждений стала функция Game Chat и специально выделенная для нее кнопка C.

Что не так с кнопкой C в Nintendo Switch 2

Во время масштабного ивента Direct представители Nintendo продемонстрировали новую кнопку C, расположенную на правом Joy-Con и предназначенную исключительно для общения в Game Chat. Она открывает возможность общаться с друзьями и делиться с ними своими игровыми достижениями в реальном времени.

Однако компания умолчала важный нюанс: для пользования кнопкой C и ее чатом необходимо иметь активную подписку Nintendo Switch Online. Бесплатный период использования функции завершается 31 марта 2026 года. После этого, чтобы сохранить доступ к Game Chat, придется платить 19,99 доллара в год за Nintendo Switch Online (NSO). Если подписка отсутствует, кнопка C фактически теряет свою полезность.

По словам вице-президента Nintendo по вопросам взаимодействия с игроками и продуктов Билла Тринена, расходы на кнопку C оправданы, поскольку Game Chat считается частью общего пользовательского опыта платформы. Он также подчеркнул важность подписки NSO для экосистемы Nintendo Switch 2.

К тому же Тринен рассказал о некоторых новых преимуществах консоли: в частности, владельцы Switch 2 смогут получить доступ к классическим играм для GameCube, а также бесплатные обновления для The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

