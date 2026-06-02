Головна Технології На дні океану знайшли неанонсований смартгодинник Google: фото

Дата публікації: 2 червня 2026 11:41
Неанонсовані Google Pixel Watch 5 знайшли на дні океану: відомий дизайн
Смартгодинник Pixel Watch. Фото: кадр з відео/YouTube

Незвичний витік показав можливий Google Pixel Watch 5 ще до офіційного анонсу. Пристрій нібито знайшли під водою біля острова Сен-Мартен, а на корпусі годинника видно маркування Google і назву Pixel Watch 5.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.

Як годинник Google знайшли під водою

Співзасновник Gearbox Ренді Пітчфорд опублікував у соцмережі X фото пристрою, який схожий на ще неанонсований Pixel Watch 5. За його словами, годинник знайшов його знайомий під час занурення біля острова Сен-Мартен.

Історія є нетиповою навіть для технологічних витоків. Зазвичай прототипи з'являються на розмитих фото, у захисних корпусах або випадково залишаються в публічних місцях. У цьому випадку можливий пристрій Google нібито діставали з океану.

Найцікавіша частина витоку — маркування на задній панелі годинника. На фото можна розгледіти написи "Google" і "Pixel Watch 5", а також позначки сенсорів.

Серед них вказані SpO2, EDA, датчик температури шкіри, датчик серцевого ритму, пульсовий сенсор і UWB. Також на корпусі згадується захист IP68.

Таке оформлення є досить завершеним для пристрою, який Google ще офіційно не представляла. Передня частина теж нагадує знайомий круглий дизайн Pixel Watch і має вигляд майже фінальної версії продукту.

Pixel Watch 4 вийшов лише в жовтні минулого року, тому до очікуваного запуску Pixel Watch 5 ще має залишатися багато часу. Ймовірно, це може бути внутрішній прототип, який тестували поза лабораторією. Компанії справді перевіряють нові гаджети в реальних умовах, але зазвичай такі пристрої не опиняються на дні океану.

Після першої публікації Пітчфорд додав оновлення: власника пристрою нібито вже знайшли завдяки інтернету. Після цього домовилися про повернення годинника.

Google ще не оголошувала Pixel Watch 5 і не підтверджувала плани щодо нового покоління годинника. До цього пристрій також не фігурував у великих витоках.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google почала розгортати в Україні функцію Live у "Пошуку", яка дає змогу взаємодіяти з пошуковою системою в режимі ШІ за допомогою голосу та камери. Це нововведення стало частиною ширшого запуску в усіх країнах і мовах, де вже доступний "Режим ШІ".

Також Новини.LIVE розповідали, що Google продовжує глибше вбудовувати штучний інтелект у Gmail. На конференції Google I/O 2026 компанія анонсувала Gmail Live — нову функцію, яка дозволить шукати інформацію в пошті не за ключовими словами, а у форматі звичайної розмови з ШІ.

Смарт-годинник Google Pixel нові технології
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
