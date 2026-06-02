Главная Технологии На дне океана нашли неанонсированные смарт-часы Google: фото

На дне океана нашли неанонсированные смарт-часы Google: фото

Дата публикации 2 июня 2026 11:41
Неанонсированные Google Pixel Watch 5 нашли на дне океана: известен дизайн
Смарт-часы Pixel Watch. Фото: кадр из видео/YouTube

Необычная утечка показала возможный Google Pixel Watch 5 еще до официального анонса. Устройство якобы нашли под водой возле острова Сен-Мартен, а на корпусе часов видна маркировка Google и название Pixel Watch 5.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Как часы Google нашли под водой

Соучредитель Gearbox Рэнди Питчфорд опубликовал в соцсети X фото устройства, которое похоже на еще неанонсированный Pixel Watch 5. По его словам, часы нашел его знакомый во время погружения возле острова Сен-Мартен.

История является нетипичной даже для технологических истоков. Обычно прототипы появляются на размытых фото, в защитных корпусах или случайно остаются в публичных местах. В данном случае возможное устройство Google якобы доставали из океана.

Самая интересная часть утечки — маркировка на задней панели часов. На фото можно разглядеть надписи "Google" и "Pixel Watch 5", а также отметки сенсоров.

Среди них указаны SpO2, EDA, датчик температуры кожи, датчик сердечного ритма, пульсовый сенсор и UWB. Также на корпусе упоминается защита IP68.

Такое оформление является достаточно завершенным для устройства, которое Google еще официально не представляла. Передняя часть тоже напоминает знакомый круглый дизайн Pixel Watch и выглядит почти как финальная версия продукта.

Pixel Watch 4 вышел только в октябре прошлого года, поэтому до ожидаемого запуска Pixel Watch 5 еще должно оставаться много времени. Вероятно, это может быть внутренний прототип, который тестировали вне лаборатории. Компании действительно проверяют новые гаджеты в реальных условиях, но обычно такие устройства не оказываются на дне океана.

После первой публикации Питчфорд добавил обновление: владельца устройства якобы уже нашли благодаря интернету. После этого договорились о возвращении часов.

Google еще не объявляла Pixel Watch 5 и не подтверждала планы относительно нового поколения часов. До этого устройство также не фигурировало в крупных утечках.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google начала разворачивать в Украине функцию Live в "Поиске", которая позволяет взаимодействовать с поисковой системой в режиме ИИ с помощью голоса и камеры. Это нововведение стало частью более широкого запуска во всех странах и языках, где уже доступен "Режим ИИ".

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google продолжает глубже встраивать искусственный интеллект в Gmail. На конференции Google I/O 2026 компания анонсировала Gmail Live — новую функцию, которая позволит искать информацию в почте не по ключевым словам, а в формате обычного разговора с ИИ.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
