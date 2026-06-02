Неанонсированные Google Pixel Watch 5 нашли на дне океана: известен дизайн

Смарт-часы Pixel Watch. Фото: кадр из видео/YouTube

Необычная утечка показала возможный Google Pixel Watch 5 еще до официального анонса. Устройство якобы нашли под водой возле острова Сен-Мартен, а на корпусе часов видна маркировка Google и название Pixel Watch 5.

Как часы Google нашли под водой

Соучредитель Gearbox Рэнди Питчфорд опубликовал в соцсети X фото устройства, которое похоже на еще неанонсированный Pixel Watch 5. По его словам, часы нашел его знакомый во время погружения возле острова Сен-Мартен.

Мой друг нашел эти часы несколько дней назад ~underwater~, когда нырял с аквалангом возле острова Сен-Мартен. Он отметил, что на реверсе часов указано, что это Google Pixel 5, который еще не был анонсирован, не говоря уже о выпуске. Вроде бы все в порядке. Лицевая сторона... pic.twitter.com/Mnenov1sFE - Randy Pitchford (@DuvalMagic) 31 мая 2026 года

История является нетипичной даже для технологических истоков. Обычно прототипы появляются на размытых фото, в защитных корпусах или случайно остаются в публичных местах. В данном случае возможное устройство Google якобы доставали из океана.

Самая интересная часть утечки — маркировка на задней панели часов. На фото можно разглядеть надписи "Google" и "Pixel Watch 5", а также отметки сенсоров.

Среди них указаны SpO2, EDA, датчик температуры кожи, датчик сердечного ритма, пульсовый сенсор и UWB. Также на корпусе упоминается защита IP68.

Такое оформление является достаточно завершенным для устройства, которое Google еще официально не представляла. Передняя часть тоже напоминает знакомый круглый дизайн Pixel Watch и выглядит почти как финальная версия продукта.

Pixel Watch 4 вышел только в октябре прошлого года, поэтому до ожидаемого запуска Pixel Watch 5 еще должно оставаться много времени. Вероятно, это может быть внутренний прототип, который тестировали вне лаборатории. Компании действительно проверяют новые гаджеты в реальных условиях, но обычно такие устройства не оказываются на дне океана.

После первой публикации Питчфорд добавил обновление: владельца устройства якобы уже нашли благодаря интернету. После этого договорились о возвращении часов.

Google еще не объявляла Pixel Watch 5 и не подтверждала планы относительно нового поколения часов. До этого устройство также не фигурировало в крупных утечках.

