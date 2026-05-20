Главная Технологии Google и Samsung выпустят свои умные очки уже осенью: что будут уметь

Google и Samsung выпустят свои умные очки уже осенью: что будут уметь

Дата публикации 20 мая 2026 14:24
Google и Samsung готовят умные очки с Gemini и Android XR уже этой осенью
Умные очки от Google и Samsung. Фото: Google

Google готовится вывести на рынок новое поколение умных очков. На конференции Google I/O 2026 компания рассказала об intelligent eyewear — очках на базе Android XR и Gemini, которые позволят получать подсказки, переводы, маршруты и уведомления без необходимости доставать смартфон.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный блог Google.

Какие умные очки готовит Google и Samsung

Google работает над платформой Android XR вместе с Samsung и Qualcomm. Она должна стать основой для гарнитур, очков и других устройств дополненной реальности.

Компания показала два типа умных очков. Первый — аудиоочки, которые дают подсказки голосом через динамики возле ушей. Второй — очки с дисплеем, которые смогут показывать информацию прямо перед глазами пользователя.

Первыми на рынок выйдут именно аудиоочки. Их запуск запланирован на осень 2026 года.

На Google I/O компания показала первые дизайны оправ, которые войдут в коллекции Gentle Monster и Warby Parker позже в этом году. Основная идея — сделать умные очки похожими на обычный стильный аксессуар, а не на громоздкий гаджет.

Пользователь сможет активировать помощника фразой "Окей, Google" или прикосновением к боковой части оправы. После этого Gemini будет отвечать на вопросы, помогать с маршрутом, сообщениями, фото, переводом и другими задачами.

Например, можно будет спросить, что за ресторан перед вами, попросить объяснить дорожный знак, определить облако в небе или найти место поблизости с учетом ваших предпочтений.

Одна из самых заметных функций — перевод речи и текста. Очки смогут переводить разговоры в реальном времени, причем Google обещает аудио, которое будет сохранять тон и высоту голоса собеседника.

Также пользователь сможет просто посмотреть на меню, вывеску или дорожный знак и услышать перевод.

Важно, что очки будут совместимы не только с Android, но и с iPhone.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google начала шире открывать пользователям возможность менять часть адреса перед "@gmail.com" без потери самого аккаунта, писем и привязанных сервисов. После такого изменения старый адрес не исчезает полностью, а сохраняется как альтернативный, поэтому письма на него и в дальнейшем будут приходить пользователю.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google начала разворачивать в Украине функцию Live в "Поиске", которая позволяет взаимодействовать с поисковой системой в режиме ИИ с помощью голоса и камеры. Это нововведение стало частью более широкого запуска во всех странах и языках, где уже доступен "Режим ИИ".

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
