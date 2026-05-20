Google і Samsung випустять свої розумні окуляри вже восени: що будуть вміти

Google і Samsung випустять свої розумні окуляри вже восени: що будуть вміти

Дата публікації: 20 травня 2026 14:24
Google і Samsung готують розумні окуляри з Gemini та Android XR вже цієї осені
Розумні окуляри від Google та Samsung. Фото: Google

Google готується вивести на ринок нове покоління розумних окулярів. На конференції Google I/O 2026 компанія розповіла про intelligent eyewear — окуляри на базі Android XR і Gemini, які дозволять отримувати підказки, переклади, маршрути й повідомлення без потреби діставати смартфон.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на офіційний блог Google.

Які розумні окуляри готує Google і Samsung

Google працює над платформою Android XR разом із Samsung і Qualcomm. Вона має стати основою для гарнітур, окулярів та інших пристроїв доповненої реальності.

Компанія показала два типи розумних окулярів. Перший — аудіоокуляри, які дають підказки голосом через динаміки біля вух. Другий — окуляри з дисплеєм, які зможуть показувати інформацію прямо перед очима користувача.

Першими на ринок вийдуть саме аудіоокуляри. Їхній запуск заплановано на осінь 2026 року.

На Google I/O компанія показала перші дизайни оправ, які увійдуть до колекцій Gentle Monster і Warby Parker пізніше цього року. Основна ідея — зробити розумні окуляри схожими на звичайний стильний аксесуар, а не на громіздкий гаджет.

Користувач зможе активувати помічника фразою "Окей, Google" або дотиком до бокової частини оправи. Після цього Gemini відповідатиме на запитання, допомагатиме з маршрутом, повідомленнями, фото, перекладом та іншими задачами.

Наприклад, можна буде запитати, що за ресторан перед вами, попросити пояснити дорожній знак, визначити хмару в небі або знайти місце поблизу з урахуванням ваших уподобань.

Одна з найпомітніших функцій — переклад мовлення й тексту. Окуляри зможуть перекладати розмови в реальному часі, причому Google обіцяє аудіо, яке зберігатиме тон і висоту голосу співрозмовника.

Також користувач зможе просто подивитися на меню, вивіску або дорожній знак і почути переклад.

Важливо, що окуляри будуть сумісні не лише з Android, а й з iPhone.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google почала ширше відкривати користувачам можливість змінювати частину адреси перед "@gmail.com" без втрати самого акаунта, листів і прив'язаних сервісів. Після такої зміни стара адреса не зникає повністю, а зберігається як альтернативна, тому листи на неї й надалі надходитимуть користувачеві.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google почала розгортати в Україні функцію Live у "Пошуку", яка дає змогу взаємодіяти з пошуковою системою в режимі ШІ за допомогою голосу та камери. Це нововведення стало частиною ширшого запуску в усіх країнах і мовах, де вже доступний "Режим ШІ".

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
