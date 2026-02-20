Екран смартфона раптом став тьмяним — головні помилки при чищенні

Не всі засоби безпечні для протирання екрану смартфона. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Телефон майже постійно в руках і на різних поверхнях, тому екран і чохол швидко збирають жир, пил і бруд. Регулярне чищення справді потрібне, але невдалі засоби легко зіпсують олеофобне покриття та нашкодять чутливим елементам.

Як почистити смартфон і не зіпсувати покриття

Почати краще зі зняття чохла — саме під ним зазвичай накопичується найбільше бруду. Пристрій варто вимкнути й відкласти, а чохол мити окремо: для пластику, силікону або гуми підходить тепла вода з милом чи звичайний засіб для миття посуду. Якщо прозорий силіконовий кейс з часом пожовтів або посірів і мило вже не справляється, допомагає меламінова губка — вона працює як делікатний абразив і прибирає шар бруду, що в'ївся в пори матеріалу. Водночас для шкіряних або дерев'яних чохлів такий спосіб не підходить: їх протирають спеціальними засобами для догляду, наносячи рідину лише на ганчірку, а не на виріб.

Поки чохол сохне, переходять до самого смартфона. Тут важливо не брати паперові серветки, кухонні рушники чи туалетний папір: вони занадто грубі для сучасного скла, можуть залишати мікроподряпини, а паперовий пил — додати проблем. Найкраще підходить мікрофібра — така, як для окулярів. Спершу екран і задню панель протирають насухо, прибираючи поверхневий пил, а якщо є стійкі жирні плями чи сліди косметики — злегка зволожують куточок тканини дистильованою водою.

Коли спеціального спрею для гаджетів немає, як альтернатива використовується рідина для очищення оптичних лінз: вона не містить агресивної хімії та добре розчиняє жир.

Для дезінфекції Google та Samsung офіційно допускають використання 70% ізопропілового спирту, який продається в аптеках. Ключовий нюанс — не розпилювати його прямо на телефон. Спирт наносять на мікрофібру так, щоб вона була вологою, але без крапель, і вже нею протирають поверхні. Натомість хлорка та перекис водню це речовини, що швидко руйнують захисний шар екрана.

Варто пам'ятати, що смартфон майже завжди поруч — у транспорті, кафе чи на кухні, де про стерильність говорити складно. Саме тому екран збирає не лише сліди пальців, а й бактерії, і очищати його бажано частіше, ніж "раз на день".

Також змінилися підходи до захисту дисплея. Якщо раніше захисна плівка вважалася обов'язковою покупкою, то сучасні екрани стали значно міцнішими завдяки новим матеріалам і технологіям. Для багатьох користувачів додатковий шар захисту вже не є настільки необхідним, як кілька років тому.