Как правильно чистить смартфон — главные ошибки пользователей

Смартфон постоянно контактирует с руками, столами и карманами, поэтому на стекле быстро накапливаются жирные следы и пыль. Желание протереть тем "что под рукой" часто заканчивается микроповреждениями и проблемами с защитным слоем экрана.

Начать лучше со снятия чехла — именно под ним обычно скапливается больше всего грязи. Устройство стоит выключить и отложить, а чехол мыть отдельно: для пластика, силикона или резины подходит теплая вода с мылом или обычное средство для мытья посуды. Если прозрачный силиконовый кейс со временем пожелтел или посерел и мыло уже не справляется, помогает меламиновая губка — она работает как деликатный абразив и убирает слой грязи, въевшийся в поры материала. В то же время для кожаных или деревянных чехлов такой способ не подходит: их протирают специальными средствами для ухода, нанося жидкость лишь на тряпку, а не на изделие.

Пока чехол сохнет, переходят к самому смартфону. Здесь важно не брать бумажные салфетки, кухонные полотенца или туалетную бумагу: они слишком грубые для современного стекла, могут оставлять микроцарапины, а бумажная пыль — добавить проблем. Лучше всего подходит микрофибра — такая, как для очков. Сначала экран и заднюю панель протирают насухо, убирая поверхностную пыль, а если есть стойкие жирные пятна или следы косметики — слегка увлажняют уголок ткани дистиллированной водой.

Когда специального спрея для гаджетов нет, в качестве альтернативы используется жидкость для очистки оптических линз: она не содержит агрессивной химии и хорошо растворяет жир.

Для дезинфекции Google и Samsung официально допускают использование 70% изопропилового спирта, который продается в аптеках. Ключевой нюанс — не распылять его прямо на телефон. Спирт наносят на микрофибру так, чтобы она была влажной, но без капель, и уже ею протирают поверхности. Зато хлорка и перекись водорода это вещества, которые быстро разрушают защитный слой экрана.

Стоит помнить, что смартфон почти всегда рядом — в транспорте, кафе или на кухне, где о стерильности говорить сложно. Именно поэтому экран собирает не только следы пальцев, но и бактерии, и очищать его желательно чаще, чем "раз в день".

Также изменились подходы к защите дисплея. Если раньше защитная пленка считалась обязательной покупкой, то современные экраны стали значительно прочнее благодаря новым материалам и технологиям. Для многих пользователей дополнительный слой защиты уже не является столь необходимым, как несколько лет назад.