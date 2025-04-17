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Motorola представила свій перший ноутбук Moto Book 60

17 квітня 2025 13:06
Володимир Мололкін - редактор
Motorola представила свій перший ноутбук — яку "начинку" отримав Moto Book 60
Перший ноутбук Motorola. Фото: Motorola
Володимир Мололкін - редактор

Motorola офіційно розширила власну екосистему, представивши в Індії свій перший ноутбук Moto Book 60. Модель орієнтована на професіоналів, студентів і творчих фахівців та демонструє фірмовий дизайн-підхід бренду.

Про це пише Gizmochina.

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Moto Book 60 оснащено 14-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision та HDR. Екран охоплює 100% простору DCI-P3 і має сертифікати TÜV, що знижують навантаження на зір. Корпус із металу, сертифікований за стандартом MIL-STD-810H, важить лише 1,39 кг і пропонується у відтінках Bronze Green і Wedgewood, підібраних експертами Pantone.

Усередині ноутбука працюють новітні процесори Intel Core i5-210H або Core i7-240H у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5, яку можна збільшити до 32 ГБ. Твердотілий накопичувач PCIe 4.0 пропонує до 1 ТБ простору, а з коробки встановлено Windows 11 Home та пакет Microsoft Office Home & Student 2024.

Фірмова функція Smart Connect дозволяє синхронізувати ноутбук зі смартфонами та планшетами Motorola, використовуючи Smart Clipboard, Swipe to Share і File Transfer для швидкого обміну вмістом. За бездротове з'єднання відповідають Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а серед фізичних інтерфейсів є два порти USB-A 3.2 Gen 1, пара USB-C 3.2 Gen 1 з DisplayPort 1.4, HDMI, кардридер microSD та комбінований аудіороз'єм.

Стереодинаміки із сертифікацією Dolby Atmos доповнює 1080p IR-камера зі шторкою для конфіденційності та подвійний мікрофон. За живлення відповідає акумулятор на 60 Вт-год, який заряджається через USB-C блоком на 65 Вт.

У продаж в Індії Moto Book 60 надійде 23 квітня. Базова версія з Intel Core i5, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ коштуватиме від 700 доларів, водночас топова версія з Intel Core i7 і SSD на 1 ТБ обійдеться приблизно в 860 доларів. Поки невідомо, чи з'явиться новинка на глобальному ринку, зокрема в Україні.

Нагадаємо, 3 квітня відзначалася річниця винайдення першого мобільного телефону. Саме в цей день 1973 року інженер компанії Motorola здійснив перший дзвінок з портативного апарату Motorola DynaTAC 8000X.

Також ми писали, що найбільша перевага ноутбука полягає в його мобільності — його можна взяти з собою будь-куди. Проте існують зони, де не варто розміщувати пристрій, аби не пошкодити його.

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