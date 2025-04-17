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Motorola представила свой первый ноутбук Moto Book 60

17 апреля 2025 13:06
Владимир Мололкин - редактор
Motorola представила свой первый ноутбук — какую "начинку" получил Moto Book 60
Первый ноутбук Motorola. Фото: Motorola
Владимир Мололкин - редактор

Motorola официально расширила собственную экосистему, представив в Индии свой первый ноутбук Moto Book 60. Модель ориентирована на профессионалов, студентов и творческих специалистов и демонстрирует фирменный дизайн-подход бренда.

Об этом пишет Gizmochina.

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Moto Book 60 оснащен 14-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR. Экран охватывает 100% пространства DCI-P3 и имеет сертификаты TÜV, снижающие нагрузку на зрение. Корпус из металла, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810H, весит всего 1,39 кг и предлагается в оттенках Bronze Green и Wedgewood, подобранных экспертами Pantone.

Внутри ноутбука работают новейшие процессоры Intel Core i5-210H или Core i7-240H в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5, которую можно увеличить до 32 ГБ. Твердотельный накопитель PCIe 4.0 предлагает до 1 ТБ пространства, а из коробки установлена Windows 11 Home и пакет Microsoft Office Home & Student 2024.

Фирменная функция Smart Connect позволяет синхронизировать ноутбук со смартфонами и планшетами Motorola, используя Smart Clipboard, Swipe to Share и File Transfer для быстрого обмена содержимым. За беспроводное соединение отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а среди физических интерфейсов есть два порта USB-A 3.2 Gen 1, пара USB-C 3.2 Gen 1 с DisplayPort 1.4, HDMI, кардридер microSD и комбинированный аудиоразъем.

Стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos дополняет 1080p IR-камера со шторкой для конфиденциальности и двойной микрофон. За питание отвечает аккумулятор на 60 Вт-ч, который заряжается через USB-C блоком на 65 Вт.

В продажу в Индии Moto Book 60 поступит 23 апреля. Базовая версия с Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ будет стоить от 700 долларов, в то время как топовая версия с Intel Core i7 и SSD на 1 ТБ обойдется примерно в 860 долларов. Пока неизвестно, появится ли новинка на глобальном рынке, в частности в Украине.

Напомним, 3 апреля отмечалась годовщина изобретения первого мобильного телефона. Именно в этот день в 1973 году инженер компании Motorola совершил первый звонок с портативного аппарата Motorola DynaTAC 8000X.

Также мы писали, что самое большое преимущество ноутбука заключается в его мобильности — его можно взять с собой куда угодно. Однако существуют зоны, где не стоит размещать устройство, чтобы не повредить его.

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