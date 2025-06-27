Microsoft відмовилася від "синього екрана смерті" — що буде натомість

"Синій екран смерті" на екрані монітора. Фото: Unsplash

Легендарний BSOD, що десятиліттями лякав користувачів яскраво-синім фоном і сумним смайликом, іде у минуле. У тестових збірках Windows 11 24H2 екран критичної помилки став чорним, а разом із кольором зникли й знайомі елементи на кшталт QR-коду.

Про це пише PCWorld.

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Що саме змінила Microsoft у "синьому екрані смерті"

Майже кожен користувач Windows бодай раз бачив "синій екран смерті" — коротке повідомлення про фатальну помилку з мінімумом пояснень і символічним смайликом. Нині ж у попередніх версіях Windows 11 компанія тестує повністю чорний варіант цього екрану (у збірках для Windows Insider він зелений). Фінальний перехід для всіх поточних користувачів Windows 11 очікують "пізніше цього літа".

Новий вигляд екрана смерті у Windows 11. Фото: Microsoft

Окрім кольору, зникли й інші характерні деталі. Сумний смайлик та QR-код, що з 2016 року допомагав перейти до довідкових матеріалів, більше не відображаються. Змінився і текст: коротка фраза "Ваш пристрій зіткнувся з проблемою та потребує перезапуску" звучить менш загрозливо й охоплює не лише комп'ютери, а й інші гаджети. Код помилки залишився, але поданий дрібним шрифтом унизу.

Чутки про редизайн з'явилися ще на етапі ранньої розробки Windows 11, проте тоді зміни відклали. Чому Microsoft вирішила попрощатися з 40-річною "синьою" традицією, офіційно не пояснюють. Існує припущення, що компанія прагне відмовитися від образу, який багатьом асоціюється з проблемами оновлень Windows. Утім, новий чорно-білий вигляд може здатися ще похмурішим, і давній BSOD, напевно, залишиться в пам'яті користувачів як частина історії Windows.

Точна дата появи "чорного екрану смерті" у стабільній гілці ще невідома: у дорожній карті Windows 11 змін поки не зафіксовано, але ймовірно, що оновлення з'явиться з одним із наступних "Патчів вівторка".

Нагадаємо, щоб перевірити, чи ваше оновлення до Windows 11 24H2 уже встановлено, достатньо дізнатися поточну версію операційної системи — це можна зробити без сторонніх програм за лічені секунди. Так ви знатимете, чи підтримується новий функціонал і коли очікувати наступні зміни.

Також ми писали, що Microsoft чітко дала зрозуміти: залишатися на Windows 10 надовго не вдасться. Безплатне оновлення діятиме до моменту запуску автоматичної інсталяції Windows 11 на всіх сумісних пристроях.