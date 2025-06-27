Microsoft отказалась от "синего экрана смерти" — что будет вместо него

"Синий экран смерти" на экране монитора. Фото: Unsplash

Легендарный BSOD, десятилетиями пугавший пользователей ярко-синим фоном и грустным смайликом, уходит в прошлое. В тестовых сборках Windows 11 24H2 экран критической ошибки стал черным, а вместе с цветом исчезли и знакомые элементы вроде QR-кода.

Об этом пишет PCWorld.

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Почти каждый пользователь Windows хотя бы раз видел "синий экран смерти" — короткое сообщение о фатальной ошибке с минимумом объяснений и символическим смайликом. Сейчас же в предыдущих версиях Windows 11 компания тестирует полностью черный вариант этого экрана (в сборках для Windows Insider он зеленый). Финальный переход для всех текущих пользователей Windows 11 ожидают "позже этим летом".

Новый вид экрана смерти в Windows 11. Фото: Microsoft

Кроме цвета, исчезли и другие характерные детали. Грустный смайлик и QR-код, который с 2016 года помогал перейти к справочным материалам, больше не отображаются. Изменился и текст: короткая фраза "Ваше устройство столкнулось с проблемой и требует перезапуска" звучит менее угрожающе и охватывает не только компьютеры, но и другие гаджеты. Код ошибки остался, но подан мелким шрифтом внизу.

Слухи о редизайне появились еще на этапе ранней разработки Windows 11, однако тогда изменения отложили. Почему Microsoft решила попрощаться с 40-летней "синей" традицией, официально не объясняют. Существует предположение, что компания стремится отказаться от образа, который многим ассоциируется с проблемами обновлений Windows. Впрочем, новый черно-белый вид может показаться еще более мрачным, и давний BSOD, наверняка, останется в памяти пользователей как часть истории Windows.

Точная дата появления "черного экрана смерти" в стабильной ветке еще неизвестна: в дорожной карте Windows 11 изменений пока не зафиксировано, но вероятно, что обновление появится с одним из следующих "Патчей вторника".

Напомним, чтобы проверить, установлено ли ваше обновление до Windows 11 24H2, достаточно узнать текущую версию операционной системы — это можно сделать без сторонних программ за считанные секунды. Так вы будете знать, поддерживается ли новый функционал и когда ожидать следующие изменения.

Также мы писали, что Microsoft четко дала понять: оставаться на Windows 10 надолго не удастся. Бесплатное обновление будет действовать до момента запуска автоматической инсталляции Windows 11 на всех совместимых устройствах.