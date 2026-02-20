Windows 11 отримала тест швидкості інтернету з панелі завдань — як запустити

Windows 11 отримав вбудований тест швидкості інтернету. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У попередніх збірках Windows 11 для учасників каналу Release Preview з'явився вбудований запуск тесту швидкості інтернет-з'єднання з панелі завдань. Функція викликається без сторонніх утиліт і відкриває перевірку у браузері за замовчуванням.

Про це йдеться у блозі Windows.

Як працює перевірка швидкості

Новинка входить до попереднього оновлення KB5077241 для Windows 11 версій 24H2 (Build 26100) та 25H2 (Build 26200), яке Microsoft розповсюджує серед інсайдерів у Release Preview. Щоб запустити тест, потрібно натиснути правою кнопкою миші на значок мережі в системному треї (або відкрити його з Wi-Fi/Cellular у Quick Settings) — після цього тест відкриється у стандартному браузері та виміряє швидкість для Ethernet, Wi-Fi або стільникового підключення.

У тій самій збірці додали Emoji 16.0, а також можливість встановлювати зображення у форматі .webp як шпалери. Також з'явилися керування поворотом і нахилом для сумісних камер у налаштуваннях, і вбудована підтримка Sysmon (вимкнена за замовчуванням та вимагає окремого увімкнення).

Окремо оновили механізми відновлення: Quick Machine Recovery автоматично вмикається на Windows Pro-пристроях, які не приєднані до домену і не керуються корпоративними системами — для організацій ця опція лишається вимкненою, якщо її не активують вручну. Пакет також містить низку покращень продуктивності й надійності, зокрема для сторінки Windows Update та сканування тимчасових файлів.

Цікаво, що питання продуктивності Windows останнім часом активно обговорюють у спільноті. Незвичний тест на YouTube порівняв швидкодію шести поколінь системи — від Windows XP до Windows 11 — на однаковому обладнанні.

Окрім продуктивності, користувачі звернули увагу й на зміну політики активації. Нещодавно стало відомо, що Microsoft непомітно скасувала можливість активації Windows без підключення до інтернету. Зміни торкнулися не лише Windows 11.