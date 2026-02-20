В Windows 11 появился встроенный тест скорости интернета — как пользоваться

Windows 11 получил встроенный тест скорости интернета. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В предварительных сборках Windows 11 для канала Release Preview добавили встроенный запуск теста скорости сети прямо из панели задач. Проверка открывается в браузере по умолчанию и позволяет быстро оценить качество подключения без сторонних сервисов.

Об этом говорится в блоге Windows.

Как работает проверка скорости

Новинка входит в предварительное обновление KB5077241 для Windows 11 версий 24H2 (Build 26100) и 25H2 (Build 26200), которое Microsoft распространяет среди инсайдеров в Release Preview. Чтобы запустить тест, нужно нажать правой кнопкой мыши на значок сети в системном трее (или открыть его с Wi-Fi/Cellular в Quick Settings) — после этого тест откроется в стандартном браузере и измерит скорость для Ethernet, Wi-Fi или сотового подключения.

В той же сборке добавили Emoji 16.0, а также возможность устанавливать изображения в формате .webp в качестве обоев. Также появились управление поворотом и наклоном для совместимых камер в настройках, и встроенная поддержка Sysmon (выключена по умолчанию и требует отдельного включения).

Отдельно обновили механизмы восстановления: Quick Machine Recovery автоматически включается на Windows Pro-устройствах, которые не подключены к домену и не управляются корпоративными системами — для организаций эта опция остается выключенной, если ее не активируют вручную. Пакет также содержит ряд улучшений производительности и надежности, в частности для страницы Windows Update и сканирования временных файлов.

Интересно, что вопрос производительности Windows в последнее время активно обсуждают в сообществе. Необычный тест на YouTube сравнил быстродействие шести поколений системы — от Windows XP до Windows 11 — на одинаковом оборудовании.

Кроме производительности, пользователи обратили внимание и на изменение политики активации. Недавно стало известно, что Microsoft незаметно отменила возможность активации Windows без подключения к интернету. Изменения коснулись не только Windows 11.