Meta та Oakley випустили смартокуляри для спортсменів — скільки коштують

Чоловік зі смартокулярами Meta Oakley HSTN. Фото: кадр з відео/YouTube

Meta представила першу модель "розумних" окулярів, створену разом з Oakley, і робить ставку на спортивну аудиторію. Лімітована версія Oakley Meta HSTN коштує 499 доларів і доступна для передзамовлення з 11 липня, тоді як інші моделі стартують від 399 доларів.

Про це пише The Verge.

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Нова лінійка отримала дизайн Oakley та оновлену начинку Meta. У дужках Meta зазначає, що HSTN читається як "Хаустон". Як і в Meta Ray-Ban, у рамку інтегровані фронтальна камера, відкриті динаміки й мікрофони. Після під'єднання до смартфона окуляри відтворюють музику чи подкасти, дозволяють говорити телефоном і взаємодіяти з Meta AI. Завдяки камері й мікрофонам штучний інтелект може описувати об'єкти перед очима або перекладати іноземну мову в режимі реального часу.

Смартокуляри Meta Oakley HSTN. Фото: Meta

На відміну від Ray-Ban, Oakley-версія орієнтована на спортсменів: корпус захищений від бризок за стандартом IPX4, а батарея працює до восьми годин — удвічі довше, ніж у попереднього покоління. Зарядний футляр забезпечує ще 48 годин автономності. Камера тепер знімає відео у роздільності 3K (раніше було 1080p).

Усього заплановано п'ять комбінацій оправ і лінз, сумісних із діоптрійними склами за доплату. Серед кольорів:

теплий сірий;

чорний;

brown smoke;

прозорий;

варіант лінз з фотохромним покриттям.

Лімітована версія за 499 доларів прикрашена золотими акцентами й оснащена лінзами Oakley PRIZM Gold.

Продажі стартують цього літа у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Австралії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії.

Meta нещодавно підписала багаторічну угоду з EssilorLuxottica — материнською компанією Ray-Ban і Oakley. Від початку співпраці вже продано понад два мільйони пар Meta Ray-Ban, а концерн планує реалізовувати по 10 мільйонів смартокулярів Meta щороку до 2026 року.

Нагадаємо, смартокуляри Ray-Ban від Meta поступово перетворюються на повноцінний перекладацький інструмент у реальному часі. Раніше функція live translation була доступна лише на окремих ринках, але тепер охоплює всі регіони продажу гаджета.

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