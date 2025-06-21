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Головна Технології Meta презентувала окуляри з камерою 3K та ШІ-помічником

Meta презентувала окуляри з камерою 3K та ШІ-помічником

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 13:43
Meta та Oakley випустили смартокуляри для спортсменів — скільки коштують
Чоловік зі смартокулярами Meta Oakley HSTN. Фото: кадр з відео/YouTube
Ключові моменти Що відомо про нову лінійку смартокулярів Meta

Meta представила першу модель "розумних" окулярів, створену разом з Oakley, і робить ставку на спортивну аудиторію. Лімітована версія Oakley Meta HSTN коштує 499 доларів і доступна для передзамовлення з 11 липня, тоді як інші моделі стартують від 399 доларів.

Про це пише The Verge.

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Що відомо про нову лінійку смартокулярів Meta

Нова лінійка отримала дизайн Oakley та оновлену начинку Meta. У дужках Meta зазначає, що HSTN читається як "Хаустон". Як і в Meta Ray-Ban, у рамку інтегровані фронтальна камера, відкриті динаміки й мікрофони. Після під'єднання до смартфона окуляри відтворюють музику чи подкасти, дозволяють говорити телефоном і взаємодіяти з Meta AI. Завдяки камері й мікрофонам штучний інтелект може описувати об'єкти перед очима або перекладати іноземну мову в режимі реального часу.

Смарт-очки Meta Oakley HSTN
Смартокуляри Meta Oakley HSTN. Фото: Meta

На відміну від Ray-Ban, Oakley-версія орієнтована на спортсменів: корпус захищений від бризок за стандартом IPX4, а батарея працює до восьми годин — удвічі довше, ніж у попереднього покоління. Зарядний футляр забезпечує ще 48 годин автономності. Камера тепер знімає відео у роздільності 3K (раніше було 1080p).

Усього заплановано п'ять комбінацій оправ і лінз, сумісних із діоптрійними склами за доплату. Серед кольорів:

  • теплий сірий;
  • чорний;
  • brown smoke;
  • прозорий;
  • варіант лінз з фотохромним покриттям.

Лімітована версія за 499 доларів прикрашена золотими акцентами й оснащена лінзами Oakley PRIZM Gold.

Продажі стартують цього літа у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Австралії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії.

Meta нещодавно підписала багаторічну угоду з EssilorLuxottica — материнською компанією Ray-Ban і Oakley. Від початку співпраці вже продано понад два мільйони пар Meta Ray-Ban, а концерн планує реалізовувати по 10 мільйонів смартокулярів Meta щороку до 2026 року.

Нагадаємо, смартокуляри Ray-Ban від Meta поступово перетворюються на повноцінний перекладацький інструмент у реальному часі. Раніше функція live translation була доступна лише на окремих ринках, але тепер охоплює всі регіони продажу гаджета.

Також ми писали, що Google спільно з Samsung представила прототип Android XR Glasses, який має стати відповіддю на подібні розробки конкурентів. Перші тестування викликали позитивні відгуки, зокрема через природне поєднання знайомої форми та розширеного функціоналу.

гаджети Meta технології штучний інтелект смартокуляри
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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