Meta випустить смартокуляри спільно з Prada — що відомо про колаборацію

Марк Цукерберг в "розумних" окулярах Meta Orion. Фото: скриншот/YouTube

Meta разом із французько-італійським концерном EssilorLuxottica розширює свою успішну лінійку Ray-Ban Meta. Компанії виведуть на ринок моделі "розумних" окулярів під брендами Oakley та Prada. Запуск Oakley Meta заплановано на 20 червня, а Prada стане для технологічного гіганта першим кроком у напрямку колаборацій із преміальними модними домами.

Про це пише CNBC.

Реклама

Читайте також:

Як Meta планує розширити лінійку розумних окулярів

Нові Oakley Meta орієнтовані на спортсменів та поціновувачів активного відпочинку: власники Ray-Ban часто використовують окуляри для знімання під час тенісу, лижних спусків чи інших тренувань, тож у новій версії акцент зроблено на підвищену стійкість до погодних умов. Ціна може скласти близько 360 доларів — дорожче за Ray-Ban, але й із кращим захистом від вологи та пилу. Технічна "начинка" залишиться схожою:

вбудовані камери;

динаміки;

мікрофони;

процесор із підтримкою голосового асистента Meta AI.

Для Prada важливим є те, що багато її моделей мають широкі завушники-"скроні", куди можна розмістити мікрочипи й акустику. Домовленість стала можливою після того, як у грудні 2024 року Prada ще на 10 років подовжила ліцензійну угоду з EssilorLuxottica щодо виробництва та дистрибуції окулярів Prada, Prada Linea Rossa та Miu Miu. Дату анонсу спільної лінійки Meta x Prada поки не розкрито.

Meta та EssilorLuxottica співпрацюють з 2019 року. Перші Ray-Ban Stories з'явилися у 2021 році, однак справжній успіх прийшов із другим поколінням 2023 року: окуляри отримали асистента Meta AI, можливість ідентифікувати міські орієнтири чи інгредієнти на кухні та надсилати аудіоповідомлення у WhatsApp і Messenger.

У жовтні партнери продовжили угоду ще на кілька років, уклавши контракт на 5 млрд доларів, який закріплює за Meta ексклюзивне право використовувати бренди Luxottica для смарттехнологій. На свята 2025 року компанії готують третє, більш "масивне" покоління Ray-Ban із невеликим дисплеєм у лінзі.

Нагадаємо, після місяців припущень Google нарешті продемонструвала перший прототип Android XR Glasses — результат співпраці з Samsung. Смартокуляри вперше показали публіці на сцені Google I/O, і журналісти одразу змогли випробувати пристрій наживо.

Також ми писали, що Meta уклала довгострокову угоду з оператором атомної енергетики, щоб забезпечити свої дата-центри сталою електроенергією. Компанія вперше напряму працюватиме з чинною АЕС, розраховуючи на стабільність енергопостачання до середини століття.