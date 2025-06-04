Перший контракт з АЕС — Meta інвестувала в атомну енергію для ШІ

Знак з логотипом компанії Meta. Фото: Peter DaSilva/REUTERS

Meta Platforms підписала довгострокову угоду з Constellation Energy, яка гарантує постачання електроенергії з атомної станції Clinton Clean Energy Center щонайменше до 2047 року. Для техногіганта це перший прямий контракт із чинною АЕС і водночас інструмент збереження низьковуглецевих генеруючих потужностей на тлі стрімкого зростання попиту з боку центрів обробки даних та штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

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У США електроспоживання вперше за два десятиліття почало помітно зростати саме через розвиток ШІ-сервісів та хмарних дата-центрів. Підписана Meta угода має допомогти Clinton Clean Energy Center уникнути закриття після того, як у 2027 році закінчиться дія штатної програми нульових викидів, що компенсувала виробникам безвуглецевої електроенергії частину витрат. Тепер підтримку забезпечить комерційний попит Meta, а подальшу роботу станції ще має схвалити Комісія з ядерного регулювання США, яка розглядає заявку на продовження ліцензії до 2047 року.

Керівниця глобальних енергопроєктів Meta Урві Парех зазначила, що компанії "потрібна впевненість у тому, що наявні станції залишаться в строю", а генеральний директор Constellation Джо Домінгес додав, що угода створює фінансову "подушку", необхідну для модернізації та повторної ліцензії об'єкта. Компанія навіть планує збільшити встановлену потужність Clinton на 30 МВт — до 1 151 МВт, чого достатньо для забезпечення електрикою приблизно 800 тис. домогосподарств.

У профспілці International Brotherhood of Electrical Workers підкреслюють, що контракт Meta гарантує фахівцям Clinton "стабільне робоче середовище". І поки Constellation веде переговори з іншими потенційними замовниками, приклад Meta може стати типовою моделлю підтримки наявних АЕС Big Tech-компаніями — паралельно з пошуком нових низьковуглецевих потужностей для обслуговування дата-центрів.

Водночас незалежні виробники енергії укладають рекордні угоди: торік Constellation домовилася про запуск реактора на Три-Майл-Айленді для центрів Microsoft, а Vistra та NRG Energy оголосили про масштабні придбання у секторі. Аналітики прогнозують, що у 2025-2026 роках споживання електроенергії у США досягне історичного максимуму, і атомна генерація відіграватиме ключову роль у задоволенні цього попиту.

Нагадаємо, Meta офіційно представила версію WhatsApp для iPad, завершивши понад 15 років очікувань з боку користувачів. Як повідомляє Марк Гурман із Bloomberg, компанія вже активно тестує планшетну версію Instagram, яку наразі використовують співробітники Meta у внутрішньому середовищі.

Також ми писали, що Meta активувала функцію live translation, анонсовану на Meta Connect 2024, для всіх країн, де доступні смартокуляри Ray-Ban. Власники пристрою тепер можуть вести розмови англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами й одночасно отримувати переклад у зручному форматі.