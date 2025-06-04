Первый контракт с АЭС — Meta инвестировала в атомную энергию для ИИ

Знак с логотипом компании Meta. Фото: Peter DaSilva/REUTERS

Meta Platforms подписала долгосрочное соглашение с Constellation Energy, которое гарантирует поставки электроэнергии с атомной станции Clinton Clean Energy Center как минимум до 2047 года. Для техногиганта это первый прямой контракт с действующей АЭС и одновременно инструмент сохранения низкоуглеродных генерирующих мощностей на фоне стремительного роста спроса со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

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В США электропотребление впервые за два десятилетия начало заметно расти именно из-за развития ИИ-сервисов и облачных дата-центров. Подписанное Meta соглашение должно помочь Clinton Clean Energy Center избежать закрытия после того, как в 2027 году закончится действие штатной программы нулевых выбросов, которая компенсировала производителям безуглеродной электроэнергии часть расходов. Теперь поддержку обеспечит коммерческий спрос Meta, а дальнейшую работу станции еще должна одобрить Комиссия по ядерному регулированию США, которая рассматривает заявку на продление лицензии до 2047 года.

Руководитель глобальных энергопроектов Meta Урви Парех отметила, что компании "нужна уверенность в том, что существующие станции останутся в строю", а генеральный директор Constellation Джо Домингес добавил, что соглашение создает финансовую "подушку", необходимую для модернизации и повторной лицензии объекта. Компания даже планирует увеличить установленную мощность Clinton на 30 МВт — до 1 151 МВт, чего достаточно для обеспечения электричеством примерно 800 тыс. домохозяйств.

В профсоюзе International Brotherhood of Electrical Workers подчеркивают, что контракт Meta гарантирует специалистам Clinton "стабильную рабочую среду". И пока Constellation ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками, пример Meta может стать типичной моделью поддержки существующих АЭС Big Tech-компаниями — параллельно с поиском новых низкоуглеродных мощностей для обслуживания дата-центров.

В то же время независимые производители энергии заключают рекордные сделки: в прошлом году Constellation договорилась о запуске реактора на Три-Майл-Айленде для центров Microsoft, а Vistra и NRG Energy объявили о масштабных приобретениях в секторе. Аналитики прогнозируют, что в 2025-2026 годах потребление электроэнергии в США достигнет исторического максимума, и атомная генерация будет играть ключевую роль в удовлетворении этого спроса.

Напомним, Meta официально представила версию WhatsApp для iPad, завершив более 15 лет ожиданий со стороны пользователей. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания уже активно тестирует планшетную версию Instagram, которую сейчас используют сотрудники Meta во внутренней среде.

Также мы писали, что Meta активировала функцию live translation, анонсированную на Meta Connect 2024, для всех стран, где доступны смартокуляры Ray-Ban. Владельцы устройства теперь могут вести разговоры на английском, французском, итальянском или испанском языках и одновременно получать перевод в удобном формате.