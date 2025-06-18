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Meta представит смарт-очки Prada с ИИ — что известно

18 июня 2025 15:37
Владимир Мололкин - редактор
Meta выпустит смарт-очки совместно с Prada — что известно о коллаборации
Марк Цукерберг в "умных" очках Meta Orion. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Meta вместе с французско-итальянским концерном EssilorLuxottica расширяет свою успешную линейку Ray-Ban Meta. Компании выведут на рынок модели "умных" очков под брендами Oakley и Prada. Запуск Oakley Meta запланирован на 20 июня, а Prada станет для технологического гиганта первым шагом в направлении коллабораций с премиальными модными домами.

Об этом пишет CNBC.

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Новые Oakley Meta ориентированы на спортсменов и любителей активного отдыха: владельцы Ray-Ban часто используют очки для снятия во время тенниса, лыжных спусков или других тренировок, поэтому в новой версии акцент сделан на повышенную устойчивость к погодным условиям. Цена может составить около 360 долларов — дороже Ray-Ban, но и с лучшей защитой от влаги и пыли. Техническая "начинка" останется похожей:

  • встроенные камеры;
  • динамики;
  • микрофоны;
  • процессор с поддержкой голосового ассистента Meta AI.

Для Prada важно то, что многие ее модели имеют широкие заушники-"виски", куда можно разместить микрочипы и акустику. Договоренность стала возможной после того, как в декабре 2024 года Prada еще на 10 лет продлила лицензионное соглашение с EssilorLuxottica по производству и дистрибуции очков Prada, Prada Linea Rossa и Miu Miu. Дата анонса совместной линейки Meta x Prada пока не раскрыта.

Meta и EssilorLuxottica сотрудничают с 2019 года. Первые Ray-Ban Stories появились в 2021 году, однако настоящий успех пришел со вторым поколением в 2023 году: очки получили ассистента Meta AI, возможность идентифицировать городские ориентиры или ингредиенты на кухне и отправлять аудиосообщения в WhatsApp и Messenger.

В октябре партнеры продлили соглашение еще на несколько лет, заключив контракт на 5 млрд долларов, который закрепляет за Meta эксклюзивное право использовать бренды Luxottica для смарт-технологий. На праздники 2025 года компании готовят третье, более "массивное" поколение Ray-Ban с небольшим дисплеем в линзе.

Напомним, после месяцев предположений Google наконец продемонстрировала первый прототип Android XR Glasses — результат сотрудничества с Samsung. Смарт-очки впервые показали публике на сцене Google I/O, и журналисты сразу смогли испытать устройство вживую.

Также мы писали, что Meta заключила долгосрочное соглашение с оператором атомной энергетики, чтобы обеспечить свои дата-центры устойчивой электроэнергией. Компания впервые напрямую будет работать с действующей АЭС, рассчитывая на стабильность энергоснабжения до середины века.

гаджеты Марк Цукерберг Meta технологии смарт-очки Ray-Ban
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