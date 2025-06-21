Meta и Oakley выпустили смарт-очки для спортсменов — сколько стоят

Мужчина со смарт-очками Meta Oakley HSTN. Фото: кадр из видео/YouTube

Meta представила первую модель "умных" очков, созданную вместе с Oakley, и делает ставку на спортивную аудиторию. Лимитированная версия Oakley Meta HSTN стоит 499 долларов и доступна для предзаказа с 11 июля, тогда как другие модели стартуют от 399 долларов.

Об этом пишет The Verge.

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Новая линейка получила дизайн Oakley и обновленную начинку Meta. В скобках Meta отмечает, что HSTN читается как "Хаустон". Как и у Meta Ray-Ban, в рамку интегрированы фронтальная камера, открытые динамики и микрофоны. После подключения к смартфону очки воспроизводят музыку или подкасты, позволяют говорить по телефону и взаимодействовать с Meta AI. Благодаря камере и микрофонам искусственный интеллект может описывать объекты перед глазами или переводить иностранную речь в режиме реального времени.

Смарто очки Meta Oakley HSTN. Фото: Meta

В отличие от Ray-Ban, Oakley-версия ориентирована на спортсменов: корпус защищен от брызг по стандарту IPX4, а батарея работает до восьми часов — вдвое дольше, чем у предыдущего поколения. Зарядный футляр обеспечивает еще 48 часов автономности. Камера теперь снимает видео в разрешении 3K (раньше было 1080p).

Всего запланировано пять комбинаций оправ и линз, совместимых с диоптрийными стеклами за доплату. Среди цветов:

теплый серый;

черный;

brown smoke;

прозрачный;

вариант линз с фотохромным покрытием.

Лимитированная версия за 499 долларов украшена золотыми акцентами и оснащена линзами Oakley PRIZM Gold.

Продажи стартуют этим летом в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

Meta недавно подписала многолетнее соглашение с EssilorLuxottica — материнской компанией Ray-Ban и Oakley. С начала сотрудничества уже продано более двух миллионов пар Meta Ray-Ban, а концерн планирует реализовывать по 10 миллионов смарт-очков Meta ежегодно до 2026 года.

Напомним, смарт-очки Ray-Ban от Meta постепенно превращаются в полноценный переводческий инструмент в реальном времени. Ранее функция live translation была доступна только на отдельных рынках, но теперь охватывает все регионы продажи гаджета.

Также мы писали, что Google совместно с Samsung представила прототип Android XR Glasses, который должен стать ответом на подобные разработки конкурентов. Первые тестирования вызвали положительные отзывы, в частности из-за естественного сочетания знакомой формы и расширенного функционала.