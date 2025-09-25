Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Технології Менші рахунки — яку техніку купувати для економії світла

Менші рахунки — яку техніку купувати для економії світла

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:24
Як обрати енергоефективну техніку — економія електроенергії та грошей
Сучасна кухня з побутовою технікою. Фото: Unsplash

Енергоефективна техніка дає подвійну вигоду: допомагає економити гроші й зменшує вплив на довкілля. Для українців це ще й підтримка енергосистеми в непрості часи — невеликий, але помітний внесок у стійкість країни.

Про те, як правильно обирати побутову техніку, що споживає менше електроенергії, пише 24 Канал.

Читайте також:

На що звертати увагу під час купівлі

Клас енергоефективності

На більшості приладів є етикетка зі шкалою від A до G, яку використовують в Європі та Україні.

Рейтинг энергоэффективности
Рейтинг енергоефективності техніки в Європі та Україні. Фото: IEA

Моделі класу A споживають найменше електроенергії, тоді як E, F, G — найбільше.

Розмір і відповідність потребам

Надто великі прилади, що працюють напівпорожніми (наприклад, посудомийка чи пральна машина), витрачають більше енергії, ніж компактні моделі з повним завантаженням. Водночас занадто малий пристрій у великому приміщенні (як-от кондиціонер) працюватиме довше й менш ефективно.

Водозбереження

Для пральних і посудомийних машин важливими є показники споживання води на цикл — вони напряму впливають на рахунки.

Смартфункції

Розумні моделі дозволяють запускати техніку в нічні години, коли електроенергія дешевша, та пропонують екоцикли, таймери й режими низького споживання.

Як обрати окремі види техніки

Пральна машина — орієнтуйтеся на місткість барабана за потребами родини. Для невеликої сім'ї не варто брати 5-7+ кг без реальної необхідності. Зверніть увагу, що деякі режими (наприклад, сушіння) є енерговитратними.

Водонагрівач — чим більший об'єм, тим довше нагрів і вищі витрати. Орієнтовно: 50-80 л — для 2 осіб; 80-150 л — для 3-5 осіб. Проточний нагрівач зазвичай енергоефективніший за накопичувальний, а газовий витрачає менше електроенергії, ніж електричний.

Холодильник — моделі з інверторним компресором працюють стабільно, змінюючи швидкість, і не створюють пікових навантажень. Обирайте мінімально необхідний об'єм та уникайте зайвих опцій (льодогенератори, диспенсери), що підвищують споживання. Конструкції з морозильною камерою зверху або знизу зазвичай економніші за "side-by-side". У великих моделях два компресори зручні, але енергозатратні.

Кондиціонер — перевага — за інверторними моделями. Важливо правильно підібрати потужність до площі кімнати: надмірна — марнує енергію, недостатня — працює довше та менш ефективно.

Плита й приготування — індукційні варильні поверхні споживають менше електроенергії, ніж звичайні електроплити. Термічні каструлі та скороварки скорочують час і витрати під час готування. Мікрохвильовку доцільно використовувати там, де можна — вона нагріває їжу, а не всю камеру.

Енергоефективна техніка вигідна нижчими рахунками за електроенергію та окупністю у довгостроковій перспективі — моделі з низьким споживанням зменшують щомісячні витрати на електроенергію, а висока ціна на старті компенсується економією на комунальних платежах.

Нагадаємо, підвищені рахунки за електроенергію часто пов'язані не з активною роботою кондиціонерів чи обігрівачів, а з дрібними щоденними звичками. Наприклад, залишаючи гаджети постійно під'єднаними до розетки "про всяк випадок", користувачі стикаються з так званим "фантомним" споживанням.

Також ми писали, що електричні духовки, які стали звичним атрибутом майже кожної кухні, мають надзвичайно високий рівень споживання енергії. Під час роботи вони можуть використовувати стільки ж електрики, як приблизно 65 холодильників, увімкнених одночасно.

рахунки енергія побутова техніка пристрій енергоефективність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
