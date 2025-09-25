Як обрати енергоефективну техніку — економія електроенергії та грошей

Менші рахунки — яку техніку купувати для економії світла
Енергоефективна техніка дає подвійну вигоду: допомагає економити гроші й зменшує вплив на довкілля. Для українців це ще й підтримка енергосистеми в непрості часи — невеликий, але помітний внесок у стійкість країни.
Про те, як правильно обирати побутову техніку, що споживає менше електроенергії, пише 24 Канал.
На що звертати увагу під час купівлі
Клас енергоефективності
На більшості приладів є етикетка зі шкалою від A до G, яку використовують в Європі та Україні.
Моделі класу A споживають найменше електроенергії, тоді як E, F, G — найбільше.
Розмір і відповідність потребам
Надто великі прилади, що працюють напівпорожніми (наприклад, посудомийка чи пральна машина), витрачають більше енергії, ніж компактні моделі з повним завантаженням. Водночас занадто малий пристрій у великому приміщенні (як-от кондиціонер) працюватиме довше й менш ефективно.
Водозбереження
Для пральних і посудомийних машин важливими є показники споживання води на цикл — вони напряму впливають на рахунки.
Смартфункції
Розумні моделі дозволяють запускати техніку в нічні години, коли електроенергія дешевша, та пропонують екоцикли, таймери й режими низького споживання.
Як обрати окремі види техніки
Пральна машина — орієнтуйтеся на місткість барабана за потребами родини. Для невеликої сім'ї не варто брати 5-7+ кг без реальної необхідності. Зверніть увагу, що деякі режими (наприклад, сушіння) є енерговитратними.
Водонагрівач — чим більший об'єм, тим довше нагрів і вищі витрати. Орієнтовно: 50-80 л — для 2 осіб; 80-150 л — для 3-5 осіб. Проточний нагрівач зазвичай енергоефективніший за накопичувальний, а газовий витрачає менше електроенергії, ніж електричний.
Холодильник — моделі з інверторним компресором працюють стабільно, змінюючи швидкість, і не створюють пікових навантажень. Обирайте мінімально необхідний об'єм та уникайте зайвих опцій (льодогенератори, диспенсери), що підвищують споживання. Конструкції з морозильною камерою зверху або знизу зазвичай економніші за "side-by-side". У великих моделях два компресори зручні, але енергозатратні.
Кондиціонер — перевага — за інверторними моделями. Важливо правильно підібрати потужність до площі кімнати: надмірна — марнує енергію, недостатня — працює довше та менш ефективно.
Плита й приготування — індукційні варильні поверхні споживають менше електроенергії, ніж звичайні електроплити. Термічні каструлі та скороварки скорочують час і витрати під час готування. Мікрохвильовку доцільно використовувати там, де можна — вона нагріває їжу, а не всю камеру.
Енергоефективна техніка вигідна нижчими рахунками за електроенергію та окупністю у довгостроковій перспективі — моделі з низьким споживанням зменшують щомісячні витрати на електроенергію, а висока ціна на старті компенсується економією на комунальних платежах.
Нагадаємо, підвищені рахунки за електроенергію часто пов'язані не з активною роботою кондиціонерів чи обігрівачів, а з дрібними щоденними звичками. Наприклад, залишаючи гаджети постійно під'єднаними до розетки "про всяк випадок", користувачі стикаються з так званим "фантомним" споживанням.
Також ми писали, що електричні духовки, які стали звичним атрибутом майже кожної кухні, мають надзвичайно високий рівень споживання енергії. Під час роботи вони можуть використовувати стільки ж електрики, як приблизно 65 холодильників, увімкнених одночасно.
Читайте Новини.LIVE!