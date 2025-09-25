Энергоэффективная техника — как выбрать и снизить счета за свет

Современная кухня с бытовой техникой. Фото: Unsplash

Энергоэффективная техника дает двойную выгоду: помогает экономить деньги и уменьшает влияние на окружающую среду. Для украинцев это еще и поддержка энергосистемы в непростые времена — небольшой, но заметный вклад в устойчивость страны.

О том, как правильно выбирать бытовую технику, потребляющую меньше электроэнергии, пишет 24 Канал.

На что обращать внимание при покупке

Класс энергоэффективности

На большинстве приборов есть этикетка со шкалой от A до G, которую используют в Европе и Украине.

Рейтинг энергоэффективности техники в Европе и Украине. Фото: IEA

Модели класса A потребляют меньше всего электроэнергии, тогда как E, F, G — больше всего.

Размер и соответствие потребностям

Слишком большие приборы, работающие полупустыми (например, посудомойка или стиральная машина), тратят больше энергии, чем компактные модели с полной загрузкой. В то же время слишком маленькое устройство в большом помещении (например, кондиционер) будет работать дольше и менее эффективно.

Водосбережение

Для стиральных и посудомоечных машин важны показатели потребления воды на цикл — они напрямую влияют на счета.

Смарт-функции

Умные модели позволяют запускать технику в ночные часы, когда электроэнергия дешевле, и предлагают эко-циклы, таймеры и режимы низкого потребления.

Как выбрать отдельные виды техники

Стиральная машина — ориентируйтесь на вместимость барабана по потребностям семьи. Для небольшой семьи не стоит брать 5-7+ кг без реальной необходимости. Обратите внимание, что некоторые режимы (например, сушка) являются энергозатратными.

Водонагреватель — чем больше объем, тем дольше нагрев и выше расходы. Ориентировочно: 50-80 л — для 2 человек; 80-150 л — для 3-5 человек. Проточный нагреватель обычно энергоэффективнее накопительного, а газовый расходует меньше электроэнергии, чем электрический.

Холодильник — модели с инверторным компрессором работают стабильно, меняя скорость, и не создают пиковых нагрузок. Выбирайте минимально необходимый объем и избегайте лишних опций (льдогенераторы, диспенсеры), повышающих потребление. Конструкции с морозильной камерой сверху или снизу обычно экономнее "side-by-side". В больших моделях два компрессора удобны, но энергозатратны.

Кондиционер — преимущество — за инверторными моделями. Важно правильно подобрать мощность к площади комнаты: чрезмерная — тратит энергию, недостаточная — работает дольше и менее эффективно.

Плита и готовка — индукционные варочные поверхности потребляют меньше электроэнергии, чем обычные электроплиты. Термические кастрюли и скороварки сокращают время и расходы во время готовки. Микроволновку целесообразно использовать там, где можно — она нагревает пищу, а не всю камеру.

Энергоэффективная техника выгодна более низкими счетами за электроэнергию и окупаемостью в долгосрочной перспективе — модели с низким потреблением уменьшают ежемесячные расходы на электроэнергию, а высокая цена на старте компенсируется экономией на коммунальных платежах.

Напомним, повышенные счета за электроэнергию часто связаны не с активной работой кондиционеров или обогревателей, а с мелкими ежедневными привычками. Например, оставляя гаджеты постоянно подключенными к розетке "на всякий случай", пользователи сталкиваются с так называемым "фантомным" потреблением.

Также мы писали, что электрические духовки, которые стали привычным атрибутом почти каждой кухни, имеют чрезвычайно высокий уровень потребления энергии. Во время работы они могут использовать столько же электричества, как примерно 65 холодильников, включенных одновременно.