Головна Технології Марні покупки — 5 мінігаджетів, що не приносять користі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:32
Гроші на вітер — 5 крихітних гаджетів, які не мають практичної користі
Набір тексту на лазерній клавіатурі. Фото: кадр з відео/YouTube

Мініпристрої здаються зручними: вони легкі, портативні й обіцяють вирішити безліч дрібних задач. Та частина таких "кишенькових" девайсів на практиці майже не дає користі.

Про п'ять таких гаджетів пише SlashGear.

Накладні лінзи для смартфона

Колись вони мали сенс — коли в телефонах була одна камера зі стандартним кутом. Нині ж навіть бюджетні моделі пропонують кілька модулів з різними фокусними відстанями: надширокий, телеоб'єктив, макро.

Линзы для камер смартфона
Набір кліпс-лінз для камери смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Кліпси-лінзи часто дають риб'яче око чи "макро", яке й так доступне штатно (наприклад, через ультраширик), ще й помітно псують різкість і контраст. Висновок простий: краще знімати вбудованими камерами.

Bluetooth-трекери без потужної мережі

Ідея Tile була цікавою, та успіх трекера визначає не гаджет, а мережа навколо нього.

Трекер Tile с Bluetooth для поиска устройств
Bluetooth-трекер Tile для пошуку втрачених пристроїв. Фото: кадр з відео/YouTube

Порівняно з Apple Find My, Google Find My Device (Find Hub) чи Samsung SmartThings Find спільнота Tile замала — шанс знайти втрату нижчий. Раціональніше обирати трекери, що працюють у великих екосистемах (наприклад, AirTag, SmartTag 2 або Moto Tag), тим паче з підтримкою UWB для точного пошуку.

Віртуальні лазерні клавіатури

Проєкція клавіш на стіл має футуристичний вигляд, але розкладка незвична, чутливість нестабільна й залежить від поверхні, натискання часто не реєструються, а автономність підводить.

Проэкция лазерной клавиатуры на столе
Проєкція лазерної клавіатури на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

У підсумку це незручно для реальної роботи. Надійніше взяти звичайну фізичну клавіатуру або користуватися екранною.

Кільце для "повітряного" скролу

Гаджет по суті натискає "далі" у стрічці коротких відео. За цю функцію просять близько 36 доларів, але те саме робить звичайний свайп.

Кольцо для прокручивание видео в TikTok
Кільце для гортання коротких відео. Фото: кадр з відео/YouTube

Якщо потрібна автоматизація — існують безплатні застосунки на кшталт Auto Scroll Reels, а в Instagram вже з'явився автоскрол. Тож користь від кільця сумнівна.

Wi-Fi-ретранслятори

Вони приймають сигнал від роутера й ретранслюють далі, фактично розрізаючи пропускну здатність навпіл і додаючи затримку. До цього — інтерференція, проблеми з перемиканням і складність правильного розміщення.

Расширитель Wi-Fi-сети
Wi-Fi-ретранслятор у розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Краще інвестувати в mesh-систему або, за можливості, прокласти Ethernet, а для смартфонів, ТВ та IoT залишити звичайний роутер.

Нагадаємо, позолочені конектори HDMI чи DisplayPort часто мають "преміальний" вигляд й обіцяють нібито кращу якість зображення та стабільність сигналу. Проте сама наявність позолоти ще не є гарантією переваг — набагато важливіші характеристики кабелю визначаються іншими параметрами.

Також ми писали, що сучасні смартфони зібрали в собі безліч функцій — від дзвінків і знімання відео до доступу в інтернет. Та попри універсальність, дедалі більше людей відмовляються від складних пристроїв і свідомо переходять на прості кнопкові телефони, цінуючи їхню автономність та мінімалізм.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
