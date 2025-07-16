Гаджети навколо нас — що це і як їх відрізнити від інших пристроїв

Гаджети на столі. Фото: Unsplash

Слово "гаджет" народилося у морському сленгу XIX століття й поступово перетворилося на загальне позначення компактних електронних пристроїв, які спрощують щоденні завдання. Сьогодні під поняття "гаджет" підпадають не лише смартгодинники та бездротові навушники, а й медичні прилади чи навіть "розумні" колонки.

Про це пише SlashGear.

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Що насправді означає "гаджет" і які пристрої до нього належать

Тлумачний словник визначає гаджет як "невеликий механічний або електронний пристрій практичного призначення, який часто сприймають як новинку". Для пересічного користувача гаджетом найчастіше є смартгодинник, електронна книга або кейс з навушниками, хоча спектр пристроїв набагато ширший.

До типових гаджетів зараховують портативні Bluetooth-колонки, фітнес-браслети, смартокуляри, повербанки, портативні ігрові консолі на кшталт Nintendo Switch 2. Медичні прилади — тонометри чи пульсоксиметри — теж належать до гаджетів, адже поняття не обмежується суто споживчою електронікою. Як правило, гаджети виконують одну конкретну функцію, мають невелику вагу й розміри, а також сприймаються як цікаві новинки. У деяких випадках до категорії гаджетів потрапляють стаціонарні "розумні" пристрої, тоді як "розумний" термостат більше нагадує побутову техніку.

Ще одна ознака — використання сучасних технологій. Класична бритва-картридж навряд чи буде гаджетом, тоді як електрична бритва — цілком. Інакше кажучи, гаджет уміє виконувати завдання швидше й зручніше, ніж традиційний механічний інструмент.

Для прикладу, смартгодинник — це гаджет, а ноутбук — пристрій. Попри портативність, ноутбуки виконують багато різних завдань і вважаються повноцінними комп'ютерами. Маленьку цифрову камеру більшість назве гаджетом, тоді як професійну дзеркальну камеру швидше віднесуть до пристроїв. Кліп-світло для читання — гаджет, настільна LED-лампа — пристрій, а безшнуровий дриль — пристрій, тоді як компактна електровикрутка — гаджет завдяки розмірам і мобільності.

Втім, межа часто розмита. Смартфон компактний і технологічний, проте настільки багатофункціональний, що назвати його лише гаджетом було б надто спрощено. Оскільки уявлення про гаджети постійно змінюється, складно спрогнозувати, які пристрої ми віднесемо до цієї категорії через п'ять чи десять років.

Нагадаємо, якщо ви щойно придбали новий маршрутизатор, не варто одразу позбуватися старого. Гаджет ще може стати у пригоді як підсилювач Wi-Fi, допомагаючи усунути "мертві зони" в оселі.

Також ми писали, що технології змінюються надшвидко: гаджети, які ще десять років тому здавалися незамінними — як-от планшети чи дзеркальні фотоапарати — нині поступово зникають з ужитку, залишаючи по собі лише спогади.