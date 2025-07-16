Гаджеты вокруг нас — что это и как их отличить от других устройств

Гаджеты на столе. Фото: Unsplash

Слово "гаджет" родилось в морском сленге XIX века и постепенно превратилось в общее обозначение компактных электронных устройств, которые упрощают ежедневные задачи. Сегодня под понятие "гаджет" подпадают не только смарт-часы и беспроводные наушники, но и медицинские приборы или даже "умные" колонки.

Об этом пишет SlashGear.

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Что на самом деле означает "гаджет" и какие устройства к нему относятся

Толковый словарь определяет гаджет как "небольшое механическое или электронное устройство практического назначения, которое часто воспринимают как новинку". Для рядового пользователя гаджетом чаще всего являются смарт-часы, электронная книга или кейс с наушниками, хотя спектр устройств гораздо шире.

К типичным гаджетам относят портативные Bluetooth-колонки, фитнес-браслеты, смарт-очки, повербанки, портативные игровые консоли вроде Nintendo Switch 2. Медицинские приборы — тонометры или пульсоксиметры — тоже относятся к гаджетам, ведь понятие не ограничивается сугубо потребительской электроникой. Как правило, гаджеты выполняют одну конкретную функцию, имеют небольшой вес и размеры, а также воспринимаются как интересные новинки. В некоторых случаях в категорию гаджетов попадают стационарные "умные" устройства, тогда как "умный" термостат больше напоминает бытовую технику.

Еще один признак — использование современных технологий. Классическая бритва-картридж вряд ли будет гаджетом, тогда как электрическая бритва — вполне. Иначе говоря, гаджет умеет выполнять задачи быстрее и удобнее, чем традиционный механический инструмент.

Для примера, смарт-часы — это гаджет, а ноутбук — устройство. Несмотря на портативность, ноутбуки выполняют много различных задач и считаются полноценными компьютерами. Маленькую цифровую камеру большинство назовет гаджетом, тогда как профессиональную зеркальную камеру скорее отнесут к устройствам. Клип-свет для чтения — гаджет, настольная LED-лампа — устройство, а бесшнуровая дрель — устройство, тогда как компактная электроотвертка — гаджет благодаря размерам и мобильности.

Впрочем, граница часто размыта. Смартфон компактен и технологичен, однако настолько многофункционален, что назвать его только гаджетом было бы слишком упрощенно. Поскольку представление о гаджетах постоянно меняется, сложно спрогнозировать, какие устройства мы отнесем к этой категории через пять или десять лет.

Напомним, если вы только что приобрели новый маршрутизатор, не стоит сразу избавляться от старого. Гаджет еще может пригодиться как усилитель Wi-Fi, помогая устранить "мертвые зоны" в доме.

Также мы писали, что технологии меняются сверхбыстро: гаджеты, которые еще десять лет назад казались незаменимыми — например планшеты или зеркальные фотоаппараты — сейчас постепенно исчезают из употребления, оставляя после себя лишь воспоминания.