Главная Технологии Бесполезные покупки — 5 мини-гаджетов, которые не приносят пользы

Бесполезные покупки — 5 мини-гаджетов, которые не приносят пользы

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:32
Деньги на ветер — 5 крошечных гаджетов, которые не имеют практической пользы
Набор текста на лазерной клавиатуре. Фото: кадр из видео/YouTube

Мини-устройства кажутся удобными: они легкие, портативные и обещают решить множество мелких задач. Но часть таких "карманных" девайсов на практике почти бесполезны.

О пяти таких гаджетах пишет SlashGear.

Читайте также:

Накладные линзы для смартфона

Когда-то они имели смысл — когда в телефонах была одна камера со стандартным углом. Сейчас же даже бюджетные модели предлагают несколько модулей с различными фокусными расстояниями: сверхширокий, телеобъектив, макро.

Линзы для камер смартфона
Набор клипс-линз для камеры смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Клипсы-линзы часто дают рыбий глаз или "макро", которое и так доступно штатно (например, через ультраширик), еще и заметно портят резкость и контраст. Вывод простой: лучше снимать встроенными камерами.

Bluetooth-трекеры без мощной сети

Идея Tile была интересной, но успех трекера определяет не гаджет, а сеть вокруг него.

Трекер Tile с Bluetooth для поиска устройств
Bluetooth-трекер Tile для поиска потерянных устройств. Фото: кадр из видео/YouTube

По сравнению с Apple Find My, Google Find My Device (Find Hub) или Samsung SmartThings Find сообщество Tile мало — шанс найти потерю ниже. Рациональнее выбирать трекеры, работающие в больших экосистемах (например, AirTag, SmartTag 2 или Moto Tag), тем более с поддержкой UWB для точного поиска.

Виртуальные лазерные клавиатуры

Проекция клавиш на стол выглядит футуристично, но раскладка непривычная, чувствительность нестабильна и зависит от поверхности, нажатия часто не регистрируются, а автономность подводит.

Проэкция лазерной клавиатуры на столе
Проекция лазерной клавиатуры на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

В итоге это неудобно для реальной работы. Надежнее взять обычную физическую клавиатуру или пользоваться экранной.

Кольцо для "воздушного" скролла

Гаджет по сути нажимает "дальше" в ленте коротких видео. За эту функцию просят около 36 долларов, но то же самое делает обычный свайп.

Кольцо для прокручивание видео в TikTok
Кольцо для пролистывания коротких видео. Фото: кадр из видео/YouTube

Если нужна автоматизация — существуют бесплатные приложения вроде Auto Scroll Reels, а в Instagram уже появился автоскролл. Так что польза от кольца сомнительна.

Wi-Fi-ретрансляторы

Они принимают сигнал от роутера и ретранслируют дальше, фактически разрезая пропускную способность пополам и добавляя задержку. К этому — интерференция, проблемы с переключением и сложность правильного размещения.

Расширитель Wi-Fi-сети
Wi-Fi-ретранслятор в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Лучше инвестировать в mesh-систему или, по возможности, проложить Ethernet, а для смартфонов, ТВ и IoT оставить обычный роутер.

Напомним, позолоченные коннекторы HDMI или DisplayPort часто имеют "премиальный" вид и обещают якобы лучшее качество изображения и стабильность сигнала. Однако само наличие позолоты еще не является гарантией преимуществ — гораздо более важные характеристики кабеля определяются другими параметрами.

Также мы писали, что современные смартфоны собрали в себе множество функций — от звонков и съемки видео до доступа в интернет. Но несмотря на универсальность, все больше людей отказываются от сложных устройств и сознательно переходят на простые кнопочные телефоны, ценя их автономность и минимализм.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
